律政司設法律科技發展諮詢小組　林定國：讓服務提速、提效、提質

二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出加強涉外法治建設的任務。律政司司長林定國今日（22日）說法律界將繼續秉持開放、包容、創新的精神，不斷拓展業務領域，也積極應對科技進步帶來的挑戰與機遇，律政司將設立推動法律科技發展諮詢小組，協助制訂法律科技的政策及措施，推動業界應用法律科技提升效率和競爭力。他又說會今年底前正式啓動成立香港國際法律人才培訓學院，培養涉外法律人才。



林定國。（資料圖片/林定國Facebook）

林定國今日在前海出席華語律師大會時說，香港法律界將繼續秉持開放、包容、創新的精神，不斷拓展業務領域，提升服務品質，面對法律科技的迅猛發展，也應當積極應對科技進步帶來的挑戰與機遇，思考如何在平衡技術風險的同時，利用大數據、人工智慧等先進技術手段，讓法律服務提速、提效、提質，主動對接國家發展新質生產力的策略方針，律政司也將會設立推動法律科技發展諮詢小組，協助制訂法律科技的政策及措施，推動業界應用法律科技提升效率和競爭力。

此外，林定國說律政司非常重視涉外法律人才的培養工作，已經於本月初成立香港國際法律人才培訓辦公室，並將根據今年《施政報告》公布的計劃，在今年底前正式啓動成立香港國際法律人才培訓學院，開展能力建設和推出有關培訓項目，並適時與有關的法律機構或團體作出有效協調和合作，加強推動「一帶一路」沿線地區的法律人才交流，持續為國家提供涉外法治人才培訓，以及培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制等的法律人才。

樂見內地與香港簽署修訂《〈CEPA〉服務貿易協議》第二份修訂協議

內地與香港簽署關於修訂《〈CEPA〉服務貿易協議》的第二份修訂協議對原來《服務貿易協議》作出修訂，支持擴大「港資港法」和「港資港仲裁」在大灣區的適用範圍，林定國對此表示高興，又指新一份《施政報告》中，特區政府明確將爭取在2025年內可以落實擴展「港資港法」至大灣區試點城市，以及擴展「港資港仲裁」至大灣區內地九市，相關措施的擴展不但惠及港資企業，更有利於兩地法律及爭議解決業界協同發展，並助力內地企業以香港為跳板「走出去」，以及將境外投資者以香港作為窗口「引進來」，同時充分發揮香港在國際法律及爭議解決服務方面的獨特優勢，推動大灣區建立更國際化的營商環境。

修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉（CEPA）服務貿易協議》的協議二簽署儀式。（財政司司長辦公室）

香港作為國家境內唯一普通法司法管轄區，林定國說香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，作為亞洲以至全球的法律服務中心，香港一直以其完善的法律體系、獨立的司法制度和豐富的法律服務經驗而聞名於世，匯聚來自世界各地的優秀法律人才，為國際商事仲裁、爭議解決等領域提供了高質量的服務，在國際法律及爭議解決服務中一直扮演着舉足輕重的角色，有能力為國家涉外法治建設作出更多貢獻。作為涉外法治建設的一個重要方面，他說律政司一直致力於推動大灣區法律服務界的融合發展，並在今年四月首次發布《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》，確立「三連、兩通、一灣區」的基本方針，致力通過推動機制對接、規則銜接和人才連接，實現區內不同城市強強聯手和各展所長，各套法律制度相互協作和各顯其利的「一灣區」目標。