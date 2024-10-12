林定國參觀國安展覽廳　望法治教育督委會向社區傳遞國安知識

現屆政府著力推動國安及愛國主義教育，律政司司長林定國於個人社交平台表示，日前與約40位來自法治教育督導委員會委員及其培訓計劃的學員，以及律政司同事，參觀國家安全展覽廳。林定國表示，作為在香港生活的中國人，有義務攜手全面落實「一國兩制」的最高原則，即是維護國家主權安全和發展利益。



他表示，通過參觀展覽，法治教育領袖們將更有信心向社區傳遞與維護國家安全有關的法治和法律知識，其他參觀者也必定能提高維護國家安全的自覺性。



林定國（中）參觀國家安全展覽廳（林定國Facebook）

維護國安自覺性的前提是認同作為中國人的身份

林定國於個人社交平台表示，要做好維護國家安全工作，重點是培養大家對維護國安的自覺性，而要培養這份自覺性，大前提是大家認同作為中國人這一個身份，並表示國民身份認同必須建基於對國家過去，現在與未來的充分認識及理解。

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國家安全與日常生活息息相關

他指出，市民可透過館內「歷史長河」短片精簡地認識中國的近代史、發展；通過展品如來自曾在天安門廣場飄揚的國旗、由國家博物館送贈原大的《開國大典》複製油畫，以及首次在香港展出的長征五號B運載火箭模型等，從而更深入認識國家的發展歷程，增強國民身份認同，更明白國家安全與市民日常生活息息相關。