建國際調解院公約明年在港簽署　林定國：落戶香港邁向標誌性一步

為期4天的《關於建立國際調解院的公約》第五屆談判會議今日（17日）在香港圓滿結束。各國代表在會議上完成《公約》談判，並決定2025年在香港舉辦《公約》簽署儀式。律政司司長林定國指，《公約》簽署儀式標誌著國際調解院總部正式落戶香港邁向標誌性一步，律政司會全盡力做好調解院落戶香港的工作。



國際調解院將設於舊灣仔警署。（文物影響評估報告截圖）

國際調解院將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，旨在實現爭端各方的合作共贏，是落實《聯合國憲章》規定的以調解方式和平解決國際爭端的重要機制，為和平解決國際爭端提供新的選擇。

林定國承諾，律政司會全盡力做好調解院落戶香港的工作（蘇煒然攝）

中國於二○二二年與立場相近的國家達成《關於建立國際調解院的聯合聲明》，國際調解院籌備辦公室於二○二三年二月在香港成立，組織完成《公約》談判。

律政司發言人表示，國際調解院總部設於香港，盡顯本港在國際調解方面佔有的獨特優勢和機遇。在港設立籌備辦、完成《公約》談判、推動各方同意國際調解院未來總部落戶香港，也是中央人民政府大力支持香港特區在「十四五」規劃下建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心的重要舉措。國際調解院成立後將為國際爭議提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，打造香港為國際調解之都。