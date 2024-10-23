孫明揚逝世享年80歲　有「拆彈專家」稱號　曾推「孫九招」救樓市

人稱「孫公」並有政府「拆彈專家」稱號的孫明揚周二（22日）離世，享年80歲。他曾出任政制事務局長、教育局長等高職，其中於房屋及規劃地政局局長任內，推出一系列穩定樓市、被市場統稱為「孫九招」 的政策更影響深遠。



2002年至2007年任房屋及規劃地政局局長的孫明揚，曾推出「孫九招」托樓市。（資料圖片／鄭劍峰攝）

孫明揚出生於中國內地，1946年隨家人到香港。早年就讀香港華仁書院，畢業後升讀香港大學主修數學及物理，1966年取得一級榮譽理學士學位，曾立志成為教師，惟同年獲聘入香港政府擔任政務主任。

回歸前曾任政務司 退休前任教育局局長

孫明揚仕途平坦，1989年出任憲制事務司，91年擔任政務司；回歸後，先出任民政事務局長，其後調任政制事務局長。2002年，時任行政長官董建華實行問責制，孫明揚擔任房屋及規劃地政局長，2007年改任教育局局長，直至2012年6月離任。

於2002年11月，本港樓市自97年金融風暴後跌至新低，時任房屋及規劃地政局局長的孫明揚宣布九項救市措施，俗稱「孫九招」，希望藉調控土地及房屋供應，減低對市場干預，從而穩定樓市。

當中取消拍賣土地的措施最為人詬病，被指將土地供應的主導權拱手相讓予發展商，加上「孫九招」大幅減低房屋供應，致令其後多年住宅供不應求，埋下日後樓價飛漲的伏線。

2002年至2007年任房屋及規劃地政局局長的孫明揚，曾推出「孫九招」托樓市。（資料圖片）

腎病困擾多年 曾染肺炎徘徊鬼門關

孫明揚多年來受腎病困擾，他2011年證實患上腎衰竭，需接受腹膜透析治療，同年曾患退伍軍人症。翌年上廁所時用手機看足球，不慎跌倒致右臂骨裂，其後曾接受小腸氣手術、切除患癌的甲狀腺。

2018年，他在報紙專欄透露因吸入泳池水感染肺炎，曾在瑪麗醫院接受治療近3個月，形容期間曾半隻腳踏進鬼門關，又透露體重一度大跌逾20磅。

他近年亦多次因病入院，健康狀況備受政圈關注。他2021年曾在報章專欄提到，疑患上坊間常見的睡眠窒息症。