77歲孫明揚稱疑患睡眠窒息：要一覺熟睡尚須努力｜政壇諸事町

現年77歲的教育局前局長孫明揚近年多次因病入院，健康狀況備受政圈關注。「孫公」今（24日）在報章專欄提到，疑患上坊間常見的睡眠窒息症，經檢查後發現其嗜睡情況嚴重，睡眠時出現數目眾多的呼吸暫停，引致窒息的現象，他慨嘆：「仍然跟我現在非常嚮往的，晚晚一覺熟睡後，睜開眼睛迎來新的一天的卑微要求，尚有一段距離。同志尚須努力。」



佩戴睡眠呼吸機後情況有改善

孫明揚在專欄提到，有一段頗長時間，每晚睡眠也是斷斷續續，難以進入熟睡狀態，「經常扎醒，即便睡了很久，也因睡眠質素欠佳，醒來時仍覺疲倦，精神不足影響日常生活」，起初不以為意，但長久下來，自言意識到或患上睡眠窒息症。

孫明揚其後透過「好友醫生」接受檢查及治療，醫生先要求他填寫睡量表，紀錄打瞌睡情況，其後邀請專門技術員前往其寓所，為他進行睡眠測試。孫明揚引述報告指，其嗜睡情況嚴重，「我患上的睡眠窒息症特徵，就是睡眠時會多次出現數目眾多的呼吸暫停，而引致窒息的現象。」他解釋，由於血液含氧量在窒息期間降低，故在窒息後令他掙扎醒來，醒後會再回復正常呼吸，再進入睡眠，但一旦入睡又會產生呼吸中止而缺氧，因而再次醒來，「每次的短暫窒息可維持數秒至一分鐘以上，每晚可發生十數次甚至數百次不等」。

他續指，為改善睡眠狀況，現在每晚睡覺也須佩戴睡眠呼吸機，稱起初效果不佳，因觸及鼻孔的導管在睡覺時常常移位，未能維持輸出的固定氣壓，但後來經調校呼吸機後已掌握有關竅門，情況有所改善，但坦言仍與「晚晚一覺熟睡後，睜開眼睛迎來新的一天的卑微要求」有一段距離，仍須繼續努力。

孫明揚（鄭子峰攝）

2018年，孫明揚在報紙專欄透露因感染肺炎，曾在瑪麗醫院接受治療近三個月，形容期間曾半隻腳踏進鬼門關，又透露體重一度大跌逾20磅，出院時更連行路也無能為力，但他當時稱，回想起卻沒有任何「死過翻生」的感覺。孫明揚上周亦有撰文關注下月舉行的立法會選舉，指點票過程須防止九月選委會選舉的混亂情況重蹈覆轍。