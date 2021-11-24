77歲孫明揚稱疑患睡眠窒息：要一覺熟睡尚須努力｜政壇諸事町

撰文：吳倬安
出版：更新：

現年77歲的教育局前局長孫明揚近年多次因病入院，健康狀況備受政圈關注。「孫公」今（24日）在報章專欄提到，疑患上坊間常見的睡眠窒息症，經檢查後發現其嗜睡情況嚴重，睡眠時出現數目眾多的呼吸暫停，引致窒息的現象，他慨嘆：「仍然跟我現在非常嚮往的，晚晚一覺熟睡後，睜開眼睛迎來新的一天的卑微要求，尚有一段距離。同志尚須努力。」

佩戴睡眠呼吸機後情況有改善

孫明揚在專欄提到，有一段頗長時間，每晚睡眠也是斷斷續續，難以進入熟睡狀態，「經常扎醒，即便睡了很久，也因睡眠質素欠佳，醒來時仍覺疲倦，精神不足影響日常生活」，起初不以為意，但長久下來，自言意識到或患上睡眠窒息症。

孫明揚其後透過「好友醫生」接受檢查及治療，醫生先要求他填寫睡量表，紀錄打瞌睡情況，其後邀請專門技術員前往其寓所，為他進行睡眠測試。孫明揚引述報告指，其嗜睡情況嚴重，「我患上的睡眠窒息症特徵，就是睡眠時會多次出現數目眾多的呼吸暫停，而引致窒息的現象。」他解釋，由於血液含氧量在窒息期間降低，故在窒息後令他掙扎醒來，醒後會再回復正常呼吸，再進入睡眠，但一旦入睡又會產生呼吸中止而缺氧，因而再次醒來，「每次的短暫窒息可維持數秒至一分鐘以上，每晚可發生十數次甚至數百次不等」。

他續指，為改善睡眠狀況，現在每晚睡覺也須佩戴睡眠呼吸機，稱起初效果不佳，因觸及鼻孔的導管在睡覺時常常移位，未能維持輸出的固定氣壓，但後來經調校呼吸機後已掌握有關竅門，情況有所改善，但坦言仍與「晚晚一覺熟睡後，睜開眼睛迎來新的一天的卑微要求」有一段距離，仍須繼續努力。

孫明揚（鄭子峰攝）

2018年，孫明揚在報紙專欄透露因感染肺炎，曾在瑪麗醫院接受治療近三個月，形容期間曾半隻腳踏進鬼門關，又透露體重一度大跌逾20磅，出院時更連行路也無能為力，但他當時稱，回想起卻沒有任何「死過翻生」的感覺。孫明揚上周亦有撰文關注下月舉行的立法會選舉，指點票過程須防止九月選委會選舉的混亂情況重蹈覆轍。

殺校｜孫明揚母校香島道官立小學2024年停辦　三個年級學生須轉校【專訪】孫明揚明言樓市難壓抑　倡林鄭向地產商施壓收回土地建屋孫明揚透露曾三度進出深切治療部　體重大跌逾20磅　現大致康復
孫明揚
政壇諸事町