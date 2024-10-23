國慶75周年｜已舉行38項活動　千人華服賀國慶1400人參與超額完成

今年是國慶七十五周年，政府和社會各界在國慶前後共籌辦超過400項慶祝活動，截至10月16日，各決策局和部門所舉辦的71項亮點慶祝活動中，38項已完成。焦點活動之中以中秋綵燈會最多人參與，有69.53萬人次，而最少人參與則是75人參與的「連青人網絡」— 江西省歷史文化交流團。



至於「千人華服賀國慶」錄得約1,400人參與，超額四成完成。



▼「千人華服賀國慶」在10月4日舉行▼



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政制及內地事務局局長曾國衞回覆民建聯陳勇書面質詢時，交代已完成的國慶活動的參與人次。從文件中可見，各項活動中，參與人次最少的是，10月10日至13日的「連青人網絡」— 江西省歷史文化交流團，有75人參與，其次是9月29日的關愛共融75同心賀國慶，約100人參與，第三是10月6日，由中國香港汽車會主辦，仁濟醫院協辦舉行的慶祝國慶75周年經典名車巡遊，人次只有300人。而參與人次最多的活動是，在9月6日至本月6日一個月內舉行的甲辰年中秋綵燈會，綵燈會舉辦由康樂及文化事務署，參與人次約69.53萬人。

運輸及物流局局長林世雄10月6日在由中國香港汽車會主辦的經典名車巡遊起步禮致辭時提到，8月港珠澳大橋雙向車流量約40萬車次，日均約1.3萬車次，創歷史新高，當中「港車北上」佔約四成。（運輸及物流局Facebook）

「經典名車巡遊」，以慶祝中華人民共和國成立75周年及香港回歸祖國27周年。75輛不同著名品牌的汽車，由中環遮打道出發，途徑中環海濱、尖沙咀星光大道、西九文化區，終點是迪士尼樂園。至於中秋綵燈會，則由康文署在港九新界三個地點舉辦，包括在香港文化中心露天廣場展出的《月上龍宮》綵燈，維多利亞公園和青衣公園有展示不同主題的璀璨綵燈。

2023年9月28日，維多利亞公園舉行癸卯年中秋綵燈會。（資料圖片／政府新聞處）

亮點活動之中亦有幾個「千人活動」，其中9月30日「新生代千人合唱賀國慶」除了現場觀看之外亦可以在電視收看直播，因此參與人數無法估計。另一個千人活動「千人華服賀國慶」則有約1,400人參與，超額四成完成。

對於今次國慶活動成功舉辦，特區政府衷心感謝社會各界以及廣大市民的全力支持，認為充份反映全港市民對國家的熱情和熱愛。