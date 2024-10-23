孫玉菡：不違私隱條例可跨部門互通長者資料　識別高風險長者

立法會今日（23日）討論支援高風險長者，民建聯立法會議員顏汶羽要求醫管局、房屋署、社署互通長者資料，相信有助識別高風險長者。勞工及福利局局長孫玉菡認同互通資料有助識別高風險長者，可在不違反私隱條例的前提下試行。



10月23日，民建聯立法會議員顏汶羽出席立法會大會。（黃浩謙攝）

會上，顏汶羽關注高風險長者資料互通，指現時醫管局、房屋署、社福署等都掌握長者資料，建議建立數據庫互通。

10月23日，勞工及福利局局長孫玉菡出席立法會大會。（黃浩謙攝）

孫玉菡指，根據內地經驗，數據互通確實有利於識別高風險長者，惟各單位收集數據目的不同，可以在不違反私隱條例的前提下試行。

10月23日，A4聯盟立法會議員林素蔚出席立法會大會。（黃浩謙攝）

A4聯盟立法會議員林素蔚指近年不時發生長者自殺個案，反映地區支援高風險長者措施有漏洞，詢問勞福局會否考慮跨局處理高危長者個案。

10月23日，勞工及福利局局長孫玉菡出席立法會大會。（黃浩謙攝）

孫玉菡重申數據互通的重要性，指可善用大數據分析，識別出現高風險長者家庭。

10月23日，工聯會鄧家彪出席立法會大會。（黃浩謙攝）

鄧家彪：少於三成獨居長者裝平安鐘

工聯會立法會議員鄧家彪指，上月到觀塘調查獨居長者平安鐘安裝情況，發現逾500戶獨居長者中，僅有100多戶安裝平安鐘。鄧家彪指平安鐘服務已經推行逾20年，推廣範圍仍有限，希望當局令其更普及；鄧亦指，內地會支援獨居長者安裝家居智能水錶、智能門等，詢問當局會否採納經驗。

10月23日，工聯會鄧家彪出席立法會大會。（黃浩謙攝）

10月23日，勞工及福利局局長孫玉菡出席立法會大會。（黃浩謙攝）

孫玉菡表示，政府一直關心長者需要，去年施政報告亦撥10億元予樂齡科技資金，長者若有需要，可以透過社福單位領取樂齡產品。