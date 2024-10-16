施政報告2024｜資助綜援長者入住廣東安老院　每月獲5000元資助

行政長官李家超今日（16日）發表施政報告2024，就支援長者、照顧者、殘疾人士各方面推出不同措施，例如將資助綜援長者入住廣東安老院，每月可獲5,000元資助，共1000個名額，又會與今年3月荃灣及南區試行「關愛隊」計劃，另外會在全港設14間康復中心支援殘疾人士，增加1,280個服務名額。



李家超亦在精確扶貧方面提出一系列措施，其中包括會擴展「社區客廳試行計劃」 ，在明年於「劏房」戶集中的地區新增3個社區客廳，預計惠及約1,300個目標住戶，每年為約20萬人次提供服務。



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

名額共1000個廣東院舍增加至11家

行政長官李家超今日（16日）發表施政報告2024，在長者支援方面，將資助綜援長者入住廣東省安老院，於明年推出為期三年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1,000個。

他提及，會優化「廣東院舍照顧服務計劃」，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，例如由今年11月起，參加計劃的安老院由現時4家增加至11家；分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用；及委託機構為參加計劃長者提供關愛服務，協助他們適應在粵生活。

此外，他表示政府正和銀行業商討可行方法，讓在粵閩兩省養老的香港長者更便捷經銀行領取政府的援助金。

▼10月16日 基層市民觀觀看施政報告直播▼



長者院舍照顧服務券增至6000張

他又表示，政府會把「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6,000張，讓更多體弱長者無須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務。為提升本地院舍人手的支援和水平，他指會通過「院舍輸入護理員特別計劃」紓緩人手短缺，全面檢討院舍康健人手的技能和資歷要求，例如為現職保健員增設晉升職級，並放寬護理員報讀進階訓練證書課程的學歷要求，而檢討預計今年內完成。

今年3月荃灣及南區試行「關愛隊」

在支援照顧者方面，李家超指，今年3月開始於荃灣及南區試行「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」，由社署培訓兩區的「關愛隊」，主動接觸和識別有需要住戶，配合支援專線，為長者及照顧者提供支援，試行效果良好。

他續指，社署培訓的關愛隊過去半年探訪了4,700個家庭，轉介了約900宗個案予社福機構跟進。來年，政府會把計劃擴展至全港，為十八區的長者及照顧者提供支援。政府亦會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，配合由大學團隊設計的識別工具，識別高風險個案，及早介入支援。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



+ 2

全港設14間康復中心支援殘疾人士 設「愛心僱主」獎章

報告亦提及會加強殘疾人士康復服務，包括在全港設立14間「綜合社區康復中心」，增加1,280個服務名額，以綜合個案管理模式，因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援；增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援；在新界東增設殘疾人士地區支援中心；及增加約1,040個日間、住宿及學前康復服務名額，並研究在空置的幼稚園校舍設立特殊幼兒中心。

為鼓勵和支援殘疾人士就業，政府會設立「愛心僱主」獎章，表揚積極聘請殘疾人士的僱主，推動成立更多聘用殘疾人士的社企，優化庇護工場及綜合職業康復服務中心的服務和訓練模式，為殘疾人士構建更佳的職業康復訓練階梯。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



+ 16

增三個社區客廳 優化課後託管服務

李家超亦有介紹一系列精準扶貧政策，包括今年內推出第三期「共創明『Teen』計劃」，招募4,000名學員，推動校友會青年領袖籌辦活動發展自我、加強友師培訓等。

另外，會擴展「社區客廳試行計劃」 ，在明年於「劏房」戶集中的地區新增3個社區客廳，預計惠及約1,300個目標住戶，每年為約20萬人次提供服務。若計及已推出的4個社區客廳，預計可為約3,050個劏房戶每年約47萬人次提供服務。

報告亦指將優化「在校課後託管服務計劃」，由今個學年起，涵蓋範圍由50間小學擴展至超過110間小學，讓學生可在課後留校獲託管及學習支援，更方便家長外出工作；視乎實際需要和成效，政府計劃在2025/26學年鼓勵更多學校參加計劃，名額不設上限。