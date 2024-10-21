大灣區養老｜院舍增至11家　分擔長者醫療費　每年門診費最多一萬

最新一份施政報告有幾項與大灣區養老相關的措施，勞工及福利局局長孫玉菡今午（21日）在施政報告記者會上提到，廣東院舍照顧服務計劃的院舍數目將增至11家，分布在廣州、佛山、深圳、中山、肇興五個大灣區城市。



當局也擬為計劃下的長者，分擔部份醫療費用，每人每年的門診費用上限為1萬人民幣、住院費用上限則為3萬人民幣。孫玉菡指，港人在內地雖可購買「城鄉保、惠民保」這類保險，惟長者仍會擔心未能應付當中的共付額，措施是希望令他們在大灣區養老時，在醫療上有更好保障。



施政報告指，廣東院舍照顧服務計劃的院舍數目將增至11家，分布在廣州、佛山、深圳、中山、肇興五個大灣區城市。（資料圖片／歐嘉樂攝）

大灣區院舍加多7間

施政報告提出，現有的廣東院舍照顧服務計劃，在今年11月起，會由現時4家院舍增至11家，分布在五個大灣區城市，包括廣州、佛山、深圳、中山、肇興，當中有六間是香港與內地機構合作營運、五間由內地機構營運。

分擔長者醫療費 每年門診費用最多一萬 住院最多三萬

當局也提出，為這項計劃下的長者分擔醫療費用，每人每年的門診費用上限為1萬人民幣、住院費用上限則為3萬人民幣。

孫玉菡解釋，以有肺病、高血壓、糖尿的長者為例，上述門診費用足以支付他每月看一次醫生、及全年藥費；而上述住院費則足以應付長者中風、跌倒骨折，住院20日的費用。

他也指，現時港人在內地可買醫保，例如城鄉保、惠民保，惟長者仍會擔心未能應付當中的共付額，措施是希望令他們在大灣區養老時，在醫療上有更好保障。他其後也補充，大灣區養老只是為香港長者提供多一個選擇，香港仍要確保有足夠空間及能力照顧長者。

關於廣東院舍照顧服務計劃

最初為社署於2014年6月推行的試驗計劃，至2020年恆常化。有意參與計劃的長者須先經安老服務統一評估，輪候資助護理安老宿位。計劃提供的屬資助服務，長者在計劃下，入住廣東院舍後，無須再支付在院舍的食宿費用、護理服務及個人照顧費用以及基本醫療費用；但長者須自費項目包括消耗品，例如尿片、傷口敷料等。



孫玉菡指，現時港人在內地可買醫保，例如城鄉保、惠民保，惟長者仍會擔心未能應付當中的共付額，措施是希望令他們在大灣區養老時，在醫療上有更好保障。（資料圖片/吳綽詩攝）

另設三年試驗計劃 讓能自理的綜援長者考慮大灣區養老

此外，施政報告也提出，當局明年推出為期三年的試驗計劃，資助綜援長者入住廣東省安老院，每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1,000個。

孫玉菡指，據當局目前掌握資料，香港現時有5600名申領綜援、有一定自理能力的長者，正居於私院或不適切居所，這項試驗計劃旨在為他們提供多一個選項。

就5,000,元資助額，孫玉菡解釋，當局是參考現時綜援長者居院舍需要資助費用約9000多元，在廣東及福建省養老計劃下，綜援長者可獲約4400元，但憑此金額未能入院內地院舍，故將當中差額、約5000元定為資助額，「其實無畀多咗錢。」