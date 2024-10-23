三場無人機表演取消　楊潤雄：將來應變計劃將考慮電離層擾動因素

近期三次無人機表演取消，其中兩場由政府協辦。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（23日）回應經民聯立法會議員盧偉國書面質詢時重申，無人機表演前已聯同營運商制定應變計劃，活動前曾多次測試和綵排；確認氣象問題導致表演取消後，亦已即時公布。他說會汲取經驗，舉辦無人機表演時，會考慮天氣、電離層擾動等因素，準備適當的應變計劃。



9月21日灣仔「黃大仙寶誕紫氣龍騰耀香江」無人機匯演、9月30日西九文化區「新生代千人合唱賀國慶」無人機匯演，以及本月1日維港賀國慶無人機表演，均臨時取消，令等候多時的市民和遊客失望。盧偉國關注當局有否在無人機表演前詳細評估表演可能出現的不同情况，及制定發生事故時的通報機制等。

楊潤雄指，9月21日舉行的無人機表演由非政府機構舉辦，其餘兩場表演才是政府有份舉辦。由於無人機表演依賴對全球導航衛星系統（GNSS）的高精準接收，但GNSS信號質量受電離層閃爍等氣象因素影響，無法提前預測閃爍的精確時間、地點及程度等，故導致9月30日及10月1日的表演取消。

他重申，當局在舉行該兩場無人機表演前，已舉行多次跨部門會議，並聯同無人機表演的營運商制定應變計劃，有關營運商亦曾在活動前多次測試和綵排；確認氣象問題導致表演取消後，當局已即時在現場公布。

盧偉國。（資料圖片/陳葦慈攝）

楊潤雄續指將汲取經驗，未來舉辦無人機表演時，將考慮天氣條件、或嚴重影響相關系統的電離層擾動因素，若當時天氣或電離層擾動影響無人機表演，考慮靈活調動表演時間及規模，準備適當的應變計劃。