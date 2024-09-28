熊貓經濟｜旅議會料將有熊貓旅行團　須營造氛圍不能單靠海洋公園

十一黃金周將至，業界估計不少內地客訪港。旅遊業議會總幹事楊淑芬今日（28日）在電視台節目表示，預計黃金周期間整體內地自由行訪港旅客有110萬至120萬，估計首兩天是高峰期，料單日超過20萬人次訪港，相信創疫情後高峰。她又認為香港可發展熊貓經濟，預期旅行社會推出熊貓主題的旅行團，但她認為不能單是前往海洋公園參觀新熊貓作為景點，更要配合整個熊貓社區氛圍。



旅遊業議會總幹事楊淑芬預計，黃金周期間整體內地自由行訪港旅客有110萬至120萬。（資料圖片）

楊淑芬料十一黃金周首兩天單日逾20萬人次訪港 或創疫後高峰

楊淑芬今日在電視台節目表示，今年黃金周酒店入住率有近九成，但價錢較疫情前後有所回落。旅發局預計，整體內地自由行訪港旅客約110萬至120萬，較去年上升近兩成，但整體旅客只有2018年約七成半；內地旅行團約有800個，佔整體內地客約2.5%，較去年增加一成。她對旅行團數字感滿意。

她表示，大部份旅客只是逗留一晚，亦有部分是即日來回，主要來自廣東省及大灣區。她估計，黃金周首兩天是高峰期，料單日超過20萬人次訪港，相信是創疫情後的高峰。

旅發局舉行中秋節無人機表演，吸引不少人在灣仔海濱觀看。（資料圖片／夏家朗攝)

人均消費額較去年低 冀吸引旅客逗留更長時間

楊淑芬說今年酒店的價錢下降，預料人均消費額會較去年低，粗略估計約4000元。她認為，消費優惠會對經濟有幫助，但不會期待今年消費額有所增長，反而希望旅客可逗留更長時間，消費額相對會增加。

她提到，無人機或煙花表演能吸引旅客逗留更長時間；推廣「深度遊」亦可令旅客到訪不同地方，主要吸引非首次訪港的旅客；舉辦國際化盛事亦可以吸引高端旅客。

2024年9月26日凌晨，中央贈港一對大熊貓安安和可可，由四川成都啟程來港。一對大熊貓分別入籠後運上貨櫃車，再送到機場前來香港。（資料圖片／蘇煒然攝）

楊淑芬倡把熊貓IP化 開放予商界使用商標

海洋公園大熊貓盈盈日前誕下一對龍鳳胎；中央贈送的大熊貓安安和可可亦於周四抵港。楊淑芬認為香港可發展熊貓經濟，因為香港是最多大熊貓的城市，但不能只依賴海洋公園，須靠多方面協作。她建議將熊貓知識產權化，開放予商界使用商標，令他們推出熊貓特色產品，例如熊貓甜品、飲品等。

啟德體育園。（園區提供圖片）

建議啟德體育園演唱會預留約1%門票供旅行社推出套票產品

政府今年內將推出「旅遊業發展藍圖2.0」，楊淑芬指盛事是吸引旅客的其中一個因素，至於明年啟用的啟德體育園，她建議政府推出優惠政策，吸引更多國際巨星開辦演唱會，並預留約1%的門票，供旅行社推出套票產品。

她又表示，旅遊界人手仍然不足，希望《施政報告》可放寬導遊領牌要求等，以及允許非本地學生畢業後在香港從事旅遊業。