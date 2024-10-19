熊貓經濟｜張炳良質疑走這方向　倡朝高質量發展　指香港並未玩完

新一份《施政報告》提出要做到「香港無處不旅遊」，亦提及發展熊貓經濟。教育大學公共行政學顧問、前運輸及房屋局長張炳良今日（19日）在一個論壇表示，對「熊貓經濟」會抱較批判的態度，雖然不會說「熊貓經濟」沒有貢獻，但認為香港不應走這個方向，反而應朝高質量發展。



大熊貓安安及可可到達香港後，正努力適應新環境。圖為可可。（海洋公園提供）

張炳良：香港與內地經濟不對稱 對內地更有利

對於香港是否失去競爭，張炳良在論壇以「Asymmetry不對稱、Bottleneck瓶頸和Competitiveness競爭力」歸納問題，指香港與內地經濟不對稱，現時對深圳等地更有利，譬如香港人北上消費等。

瓶頸方面，他指香港在人力、資金出現瓶頸，國際社會對「一國兩制」抱有疑慮，影響海外投資者對香港的看法。至於競爭力，張炳良引述世界競爭力報告，指香港在政府在意見表達和問責方面評級下降，反映國際對香港的形象影響甚大。

張炳良。（資料圖片）

對於摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前發表「香港玩完」論，張炳良則認為香港「並未玩完」，認為要融入國家發展大局，亦要保持獨特性。張又表示，中央需要外向型的香港，香港要對外說好中國故事，同時香港與深圳基礎不同，就不應重複深圳做的事，會令人覺得香港表現如同內地其他城市，就未能在「一國兩制」增值。