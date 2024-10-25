博鰲亞洲論壇青年論壇11月在港舉行　江旻憓出席對話會

「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」將於11月19日在會展舉行。會議由博鰲亞洲論壇與香港菁英會聯合舉辦，主題為「領軍未來：青年的角色與貢獻」，包括兩場圓桌討論和一場對話會。會議籌委會召集人、菁英會常務副主席黃進達表示，已退役並加盟賽馬會擔任對外事務助理經理、巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓，將作為講者嘉賓出席對話會。



「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」將於11月19日在會展舉行。會議由博鰲亞洲論壇與香港菁英會聯合舉辦，主題為「領軍未來：青年的角色與貢獻」（何夏怡攝）

圓桌討論聚焦AI及氣候挑戰

會議籌委會顧問、菁英會主席林智彬介紹，本屆青年會議包括兩場分別以「人工智能：青年創新者引領未來」和「氣候挑戰：青年在行動」為主題的圓桌討論，及一場「世界的未來：青年的視角」國際青年對話會。

他表示，香港是國家支持建設的國際創科中心，希望透過圓桌會探討AI在不同領域的應用，促進產業升級，有效對接國家發展戰略。同時，氣候變化危機緊迫，希望藉圓桌會鼓勵青年透過創新方案和積極行動，向社會推廣綠色低碳生活，共創可持續發展的社會。

菁英會主席林智彬（何夏怡攝）

奧運重劍金牌得主江旻憓也會出席「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」對話會。（路透社）

江旻憓將出席國際青年對話會

會議籌委會召集人、菁英會常務副主席黃進達表示，國際青年對話會延續博鰲亞洲論壇的國際交流平台角色，將由泰國前副總理兼外長素拉傑、新西蘭前總理希普利、法國前青年發展副部長佩雷斯帶領，及立法會議員霍啟剛主持，與一眾亞洲青年領袖進行交流對話。

早前加盟賽馬會擔任對外事務助理經理、巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓，將作為講者嘉賓出席對話會。特首李家超和中央政府有關部門領導也會出席今次論壇。

菁英會常務副主席黃進達（何夏怡攝）

「博鰲亞洲論壇」由29個亞太國家共同發起，在2001年2月27日在中國海南省博鰲宣告成立。論壇致力於推動亞洲經濟一體化，促進亞太地區實現共同發展。2009年，香港菁英會與博鰲亞洲論壇開始共同舉辦「2009博鰲青年論壇（香港）」，每年邀請香港、中國內地及世界的政、商界領袖及專家學者聚首一堂，就亞洲經濟發展趨勢、青年發展、教育、科技、創新和創意等議題與青年進行對話，聆聽及闡釋青年人的觀點，共同分析亞洲及世界未來發展所面對的機遇與挑戰。