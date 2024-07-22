林鄭月娥罕有高調現身博鰲健康論壇　大談香港挑戰與機遇

前特首梁振英卸任後積極參與「一帶一路」建設，另一位前特首林鄭月娥最近也開始對外「說好香港故事」。博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會上周（7月16至18日）在北京舉行，林鄭月娥罕有出席全體大會，與北京市委書記尹力、聯合國前秘書長潘基文、前中國常駐聯合國代表張軍、世界衛生組織榮譽總幹事陳馮富珍、日本厚生勞動大臣武見敬三、新加坡衛生部長王乙康等同場致辭。林鄭月娥又出席由香港生物科技協會牽頭主辦的唯一一場以城市為主題的分論壇「創新促進健康——亞洲健康產業論壇：香港視角」，大談香港發展生命健康事業和生物科技產業的挑戰和機遇。



博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會上周（7月16至18日）在北京舉行，林鄭月娥出席由香港生物科技協會牽頭主辦的唯一一場以城市為主題的分論壇「創新促進健康——亞洲健康產業論壇：香港視角」，大談香港發展生命健康事業和生物科技產業的挑戰和機遇。（主辦方提供）

博鰲亞洲論壇是28個國家共同發起，集結政、商、學、研的高層對話平台。在2019年和2021年，博鰲亞洲論壇始於山東青島舉辦「全球健康論壇」，首屆大會更獲國家主席習近平致賀信支持，希望「大會能夠有效凝聚各方力量和知識，交流互鑒，推動全球健康事業和健康產業發展，促進衛生健康領域國際合作，為全人類健康福祉作出貢獻」。今年召開的「博鰲亞洲論壇全球健康論壇」第三屆大會，移師北京舉行，並以「健康無處不在——可持續發展的2030時代」為主題，下設21個分論壇，圍繞「健康融入所有政策」、「實現全面健康」、「創新促進健康」三大議題，就突發公共衞生危機應對、健康老齡化、人工智能賦能大健康、生物醫藥發展等深入討論，其中一場首次交由香港方面牽頭舉辦。

前特首林鄭月娥卸任後，鮮少在香港公開露面，日前卻罕有現身這場「創新促進健康——亞洲健康產業論壇：香港視角」分論壇並以英文致開幕辭。她首先分享香港在健康產業方面的五大優勢：第一，是亞洲的樞紐、國家的門戶；第二，「一國兩制」之下，享有國家支持，聯通全球各地；第三，擁有高品質和可負擔的公共醫療體系；第四，擁有世界一流大學和科研機構，培養傑出醫療人才；第五，政府近年大力投資生物科技和健康產業領域。其後，她又指出香港的三大挑戰，包括人口迅速老化導致醫療負擔沉重、地緣政治壁壘阻礙創新科研合作、連續財政赤字不斷消耗財政儲備。但儘管如此，她仍對香港健康產業和生命科學發展前景感到樂觀，相信香港能夠把握優勢、轉危為機。

「創新促進健康——亞洲健康產業論壇：香港視角」由香港生物科技協會、香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK）牽頭舉辦。香港生物科技協會主席于常海表示，香港內部既要開展政、學、研、商由上至下深度合作，更要與鄰近地區如大灣區加深交流，並利用香港中西文化結合的特色與其他環境優勢，做到科技標準化，進而打造全新的國際創科中心。他又提到，協會致力將生物科技從香港推向世界，國際著名學術期刊《Science》曾經報道BIOHK實況，並以「從香港開始，改變世界的生物科技」為題肯定香港的發展潛力。

林鄭月娥出席博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會全體大會，與北京市委書記尹力、聯合國前秘書長潘基文、前中國常駐聯合國代表張軍、世界衛生組織榮譽總幹事陳馮富珍、日本厚生勞動大臣武見敬三、新加坡衛生部長王乙康等同場致辭。（主辦方提供）

在全體大會上，林鄭月娥再次獲邀出席，並與北京市委書記尹力、博鰲亞洲論壇理事長（聯合國前秘書長）潘基文、博鰲亞洲論壇秘書長（前中國常駐聯合國代表）張軍、博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會主席（世界衛生組織榮譽總幹事）陳馮富珍、日本厚生勞動大臣武見敬三、新加坡衛生部長王乙康、新西蘭前總理Jennifer Mary Shipley、斯洛文尼亞前總統Danilo Türk等要員同場致辭。林鄭月娥以普通話發言，希望各界看到香港在國際研究中心、高質量醫療衛生服務和國家商貿中心等方面的獨特優勢。她又提到，自己在任香港特區行政長官期間，曾經面對很大管治挑戰，國家因而制定《香港國安法》；及後她又用了兩年時間對抗新冠疫情，更加顯見基層醫療的建構在公共衛生體系的重要。

尹力指出，中國政府始終把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，致力於建設健康中國；而北京作為首都，堅持大衛生、大健康理念，願同各方一道，共同健全公共衛生體系、共同做好群眾健康服務、共同促進醫藥技術創新、共同參與全球健康治理。

潘基文表示，當前全球衛生健康事業發展面臨著突發公共衛生事件、健康鴻溝等諸多挑戰，不同國家、各個方面都應攜手共進，將衛生健康作為政府決策的重要考量，包括用好人工智能、大數據、雲計算、生命科學等新技術，提升醫療保健和藥品供給水平，進一步提高疾病診斷和篩查的速度和準確性；做好健康知識普及，提升人民健康素養；加強全球協作，推動在衛生健康領域建立更緊密的夥伴關系，努力增進人民的健康福祉。

陳馮富珍呼籲，各方應堅持以人為本發展理念，踐行多邊主義合作路徑，推動科技引領創新戰略，促進全民健康覆蓋，彌合全球健康鴻溝的差距。