李家超指愛國主義要扎根社會　蔡若蓮：培養學生主動為民族努力

特首李家超在中小學生慶祝建國75周年知識競賽頒獎禮致辭時表示，政府要讓愛國主義精神扎根社會，深植民心。而教育局局長蔡若蓮則表示，學生要主動為民族的美好未來而努力。



李家超表示，要在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承家國情懷。（資料圖片/黃浩謙攝）

要在不同層面加強國家歷史文化和國情教育

李家超在活動中以普通話視像致辭，表示教育局將推展「心繫家國3.0」跨校、跨界別活動，繼續強化中小學的中國歷史和國家地理教育，並在內地交流增加愛國歷史元素。此外，愛國主義教育工作小組將繼續協調政府部門和非政府機構，推動愛國主義教育，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承家國情懷，讓愛國主義精神扎根社會，深植民心。

蔡若蓮。（資料圖片/盧翊銘攝）

跨學科支援學校推動國民教育

現場以普通話致辭的蔡若蓮則向學生表示，要實現理想、貢獻國家，必須從認識國家的發展歷程開始，通盤了解事情、國情，同時也明日香港在國家發展中的地位和角色，建立對國家的認同感和歸屬感，從而積極參與發揮個人力量，主動為民族的美好未來而努力。

蔡若蓮說，為了培養年輕一代的國家觀念，局方除了不斷優化中國歷史、地理、文化、文學的學習，還會以「多種進路、互相配合」的方式，通過跨學科協作、全校參與等，支援學校推動國民教育。