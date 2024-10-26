林定國：愛國情懷應藏心裏細水長流　非瞬間、大時大節才表現激情

憲法和香港基本法推介聯席會議今日（26日）舉辦紀念《基本法》頒布34週年研討會。律政司司長林定國指，法治教育與培養愛國精神是密不可分，是愛國教育的重要組成部份。他亦指「休戚與共、同喜同悲」可概括愛國精神，表示愛國情懷不應該是瞬間、大時大節表現的激情，反而應是一般平常藏在心裏細水長流的感情；國家的一切，不管是福是禍、屬喜屬悲都與市民有切身關係。



「憲法和香港基本法推介聯席會議 」舉辦紀念《基本法》頒布34週年研討會。（林定國Facebook）

國家發生的一切都與市民有切身關係

對於如何培養「休戚與共、同喜同悲」的愛國情懷，林定國表示，愛國情懷不應是瞬間或在大時大節才表現的激情，而是一般平常藏在心裏細水長流的感情。他舉例指，當國家發展進步時，我們由衷喜悅；當遇到挫折困難時，我們感同身受，續稱國家的一切；不管是福是禍、屬喜屬悲，我們都會自自然然有感覺、有情緒反應，意識到這一切一切都與我們有切身關係。

《基本法》揭示兩個關鍵問題

林定國表示，要了解國家亦要了解落實「一國兩制」原則的憲制性文件，其中《基本法》揭示了兩個關鍵問題。他闡述指，第一是「香港自古以來就是中國的領土，1840年鴉片戰爭以後被英國佔領」，作為中國人，不能忘記歷史教訓是落後就要捱打，覆巢之下、焉有完卵，國家主權和領土的統一完整關乎每一個中國人個人的福祉和命運。第二，國家選擇以「一國兩制」原則恢復對香港行使主權，體現了國家對香港特殊歷史和現實情況的充分尊重、深厚情誼。

他表示，法治教育與培養愛國精神密不可分，律政司的「法治教育領袖培訓計劃」會將法治教育與愛國教育有機結合、做深做廣，助力培養市民大眾的愛國情懷。