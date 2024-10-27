「潮IN黃大仙」三日夜市吸三萬人參加　黃東周：說好潮汕故事

九龍東潮人聯會一連三日（25至27日）在黃大仙廣場舉行「潮IN黃大仙」夜市活動，有美食攤位、文創展覽等，免費入場。焦點之一是邀請了內地人氣火鍋店「八合里」、蒙古火鍋店「快樂小羊」、非遺滷鵝店「日日香」、潮汕手打鴨屎香檸檬茶店，派發美食供參加者品嚐。



活動籌委會主席黃東周估計三日夜市吸引約三萬人參加，今次活動響應施政報告「18區日夜都繽紛」，為社區注入活力；同時藉機會說好潮汕故事，透過攤位呈現潮汕的特色傳統民間手工藝、文創，促進社區和諧發展。



九龍東潮人聯會10月25至27日在黃大仙廣場舉行「潮IN黃大仙」夜市活動。（大會提供）

九龍東潮人聯會常務副會長、活動籌委會主席黃東周致辭時表示，嘉年華響應施政報告「18區日夜都繽紛」活動，為社區注入活力。（大會提供）

出席「潮IN黃大仙」夜市活動的包括政制及內地事務局副局長胡健民、中聯辦九龍工作部副部長祝小東、全國人大代表立法會議員陳仲尼、黃冰芬、凌友詩、廣東社團總會主席龔俊龍、黃大仙民政事務專員胡鉅華、警務處助理處長羅越榮、九龍東潮人聯會會長楊育城、常務副會長黃東周等。（大會提供）

活動昨天（26日）舉行主禮儀式，本身是九龍東潮人聯會常務副會長的黃東周致辭時表示，活動結合傳統與創新、文化與美食，包括提供手打檸檬茶、手打牛肉丸，特色羊串燒，滷鵝，潮州魚蛋、潮州功夫茶等潮州特色美食，讓街坊能感受到味蕾的滿足，亦通過展覽展示深厚潮州文化；同時邀請到潮州的非遺傳承人展示剪紙、刺繡、木雕等多種非物質文化遺產技藝等。

出席「潮IN黃大仙」夜市活動的包括政制及內地事務局副局長胡健民。（大會提供）

出席同一活動的政制及內地事務局副局長胡健民致辭時形容活動精彩，為街坊帶來歡樂。他說潮汕文化淵博，作為廣東三大文化之一，更是中華傳統文化的重要組成部份，助香港成為中外文化藝術交流中心。

出席「潮IN黃大仙」夜市活動的包括政制及內地事務局副局長胡健民、中聯辦九龍工作部副部長祝小東、全國人大代表立法會議員陳仲尼、黃冰芬、凌友詩、廣東社團總會主席龔俊龍、黃大仙民政事務專員胡鉅華、警務處助理處長羅越榮、九龍東潮人聯會會長楊育城、常務副會長黃東周等。（大會提供）

胡健民指，認識國家文化，是愛國教育重要的一環，特區政府一直推動愛國主義教育，讚揚九龍東潮人聯會是次活動結合政、商、民大力推動愛國主義教育，弘揚中華優秀傳統文化，在國家進一步全面深化改革程中發揮積極作用，在推進中國式現代化過程中發揮貢獻。

出席「潮IN黃大仙」夜市活動的包括政制及內地事務局副局長胡健民、中聯辦九龍工作部副部長祝小東、全國人大代表立法會議員陳仲尼、黃冰芬、凌友詩、廣東社團總會主席龔俊龍、黃大仙民政事務專員胡鉅華、警務處助理處長羅越榮、九龍東潮人聯會會長楊育城、常務副會長黃東周等。（大會提供）

出席的還包括中聯辦九龍工作部副部長祝小東、全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼、全國人大代表、民建聯黃冰芬、全國人大代表凌友詩、廣東社團總會主席龔俊龍，黃大仙民政事務專員胡鉅華，警務處助理處長羅越榮，九龍東潮人聯會會長楊育城等。