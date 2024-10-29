美國限制投資港半導體及AI　港府斥破壞自由市場終損對港貿易順差

美國政府設資金投資限制，涉及在中國包括香港和澳門的半導體和微電子、量子信息技術，以及人工智能（AI）系統。特區政府發言人今日（29日）強烈反對，稱美國因政治利益而以各種藉口，刻意針對國家及香港特區，破壞正常的投資貿易活動，破壞自由市場和經濟秩序，又指美國將自食其果，影響該國對香港的貿易順差。



美國政府設資金投資限制，涉及在中國包括香港和澳門的半導體和微電子、量子信息技術，以及人工智能（AI）系統。（資料圖片）

發言人表示，2023年美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為4,722億元（約603億美元），而香港是美國第27大貿易夥伴。截至2022年底，美國佔香港外來直接投資頭寸約為3,514億元（約450億美元），香港向美國直接投資頭寸約為1,642億元（約210億美元）。發言人指，美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是該國全球貿易夥伴中最高。

發言人指，上述數字說明了香港和美國有緊密經濟活動，美國企業在香港有龐大商業利益。發言人說：「美方再次顯現美國政客為求自身政治利益，破壞正常投資貿易、自由市場和經濟秩序。有關所謂限制不單破壞港美正常商業活動，亦影響全球供應鏈的穩定、損害美國企業的自身利益和商業利益，影響雙邊經濟活動，是損害他人亦損害美國企業的政治操作。特區政府會與國家共同捍衞國家利益及保障香港企業的利益。」