拒內地及海外營運企業申請「BUD專項資金」　丘應樺：無計劃放寬

立法會今日（30日）討論「BUD專項基金」，民建聯黃英豪提出不少擁有香港註冊商標及其他知識產權的企業，因實質在內地及海外運作，無法成功申請基金。



商務及經濟發展局局長丘應樺表示，基金涉及公帑，故只有在香港有實質業務運作的企業才可以申請，香港以外地區營運的企業不可申請，當局現時亦無計劃放寬要求。



10月30日，商務及經濟發展局局長丘應樺出席立法會大會。（黃浩謙攝）

「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（簡稱「BUD專項基金」）2012年6月推出，協助企業透過發展品牌、升級轉型，開拓及發展內地市場業務。2018年，基金資助範圍擴大至東盟市場，2020年擴大至自貿協定經濟體。2023年6月「BUD專項基金」—申請易推出，加快審批涉及特定措施而資助金額較少的申請。

10月30日，民建聯議員黃英豪出席立法會大會。（黃浩謙攝）

內地及海外營運企業不可申請 丘應樺：無計劃放寬

黃英豪指，不少擁有香港註冊商標及其他知識產權的企業，實質在內地及海外運作，因而無法成功申請該基金，詢問政府會否檢討基金的申請資格。

10月30日，商務及經濟發展局局長丘應樺出席立法會大會。（黃浩謙攝）

丘應樺表示，在香港有實質業務運作的企業可以申請基金，但在香港以外地區運作的企業不符合申請資格，現時當局亦無計劃放寬要求，「因基金涉及公帑」。他又指，政府正不斷改善「BUD專項資金」，擴大資助的地域範圍，並逐步增加資助上限。

企業如無內地業務 不需提供營銷證明文件

法律界議員林新強指，有申請基金的中小企期望開拓內地市場，宣傳品牌，惟基金要求企業提供在內地營銷業務證明，形容規定不合理，「佢哋啱啱先準備去內地做推廣，而且內地開公司成本高、手續繁複，係咪應該放寬？」

10月30日，商務及經濟發展局局長丘應樺出席立法會大會。（黃浩謙攝）

丘應樺稱，符合申請資格的企業，如果在內地無業務，則不需要提供營銷業務的證明文件。他又指，因應個別申請情況，生產力促進局的會要求申請企業提供業務發展計劃等證明，提高成功申請的機會。丘續介紹幾項資助港企到內地推廣業務的基金，如「中小企業市場推廣基金」（EMF），資助內地展覽推廣業務的參展費；專業服務協進支援計劃（PASS）、工商機構支援基金亦提供支持。