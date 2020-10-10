【施政報告】工業總會倡放寬BUD專項基金資助要求　增加靈活性

施政報告將於下周三（14日）出爐，香港工業總會主席葉中賢於香港電台《香港家書》撰文，指出香港面臨社會事件、中美貿易戰、新冠肺炎疫情等接二連三的挑戰，營商環境困難，不少廠商亦趁在這段期間轉危為機急速轉型，利用政府推出的「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」俗稱BUD專項基金，資助範圍擴大至東盟市場，金額提升至400萬，協助港商走出香港開拓新市場。 他稱，工總建議政府，在下周公布的施政報告中，放寬BUD專項基金的資助要求，容許受助企業更靈活地運用資助撥款，加大力度用作網上推廣或其他線上宣傳用途，以應對全球營銷的形勢。

本港零售市道大受影響，「吉舖」處處。（資料圖片）

葉中賢表示，近兩年世界大局急劇轉變，地緣政治、英國脫歐等令環球經濟變得複雜，香港亦面臨社會事件、中美貿易戰、新冠肺炎疫情等接二連三的挑戰，營商環境困難。

他稱，香港不少廠商亦趁在這段期間轉危為機急速轉型，利用政府推出的「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」俗稱BUD專項基金，資助範圍擴大至東盟市場，金額提升至400萬，協助港商走出香港開拓新市場。他表示，儘管東盟成員國大多仍屬發展中經濟體，但隨着城市化不斷擴展和收入持續增加，中產人口比例與日俱增，其消費力以至對高端貨品和服務的需求都日益提高，具有相當發展潛力。

香港工業總會主席葉中賢稱，工總建議政府，在下周公布的施政報告中，放寬BUD專項基金的資助要求。 (資料圖片)

因此工總建議政府，在下周公布的施政報告中，放寬BUD專項基金的資助要求，容許受助企業更靈活地運用資助撥款，加大力度用作網上推廣或其他線上宣傳用途，以應對全球營銷的形勢。

葉中賢續指，工總也建議政府為聘用工業及創科人才的本地企業提供津貼，使大專畢業生學有所用，企業亦可受惠。同時，希望政府推動職業訓練局開辦應用學位課程，為具潛力但缺乏技術人才的行業，例如資訊科技、自動化設備制定課程，培養專才。