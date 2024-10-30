橫頭磡邨天花滲水即安排維修　羅淑佩溫提住戶開門配合勘察

黃大仙橫頭磡邨有頂層單位天花滲水長達12年，房屋署今日（30日）表示已主動聯絡該租戶，並為單位相應的天台位置完成防水塗層工程。署長羅淑佩感謝傳媒的關注、報道，除了幫助住戶處理其個別情況，亦是好機會提醒公屋租戶要及時察覺和維修單位，「當我們進行室內勘察時，記緊要開門配合啊！」



橫頭磡邨有頂層單位天花剝落。（黃國Facebook）

橫頭磡邨多個單位天花滲水

橫頭磡邨有頂層單位天花滲水問題嚴重，長期未獲解決。工聯會理事長黃國本月4日表示，今年初起接獲十多宗住戶求助個案，有租戶入住超過十年，每逢下雨天，天花滲水和剝落，每次向房署求助，也未能根治問題。

橫頭磡邨宏祖樓另一頂層單位內的客廳天花剝落範圍較大。（黃國Facebook）

他續指，大部分個案從申請維修日起，到完成工程，皆耗時2個月以上，有個案甚至長達12年仍未得到妥當處理，並非署方所指可在14天內完成，又質疑部分樓宇更是從未做過天台防水工程。

房屋署聯絡受天花滲水問題的租戶，並為相應天台位置完成防水塗層工程。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook）

房屋署主動聯絡天花滲水租戶維修

房屋署今天在Facebook表示，傳媒報道橫頭磡邨有租戶就單位天花滲水問題需要維修協助後，房屋署隨即主動聯絡租戶，並為相應天台位置完成防水塗層工程。署方指，房屋署有兩大法寶「全方位維修計劃」和「日常家居維修服務」，協助公屋租戶跟進單位維修保養事宜。

房屋署聯絡受天花滲水問題的租戶，並為相應天台位置完成防水塗層工程。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook）

「全方位維修計劃」下，房屋署會主動勘察樓齡10年或以上的公屋，10至30年樓齡的屋邨每10年安排勘察1次；30年以上的屋邨每5年1次。署方指過往職員上門勘察時，部分住戶會因不同原因拒絕開門，呼籲住戶配合房屋署的勘察工作，讓署方能準確掌握單位狀況，如有需要能盡早展開維修工作。

房屋署聯絡受天花滲水問題的租戶，並為相應天台位置完成防水塗層工程。（房委會 - 公屋人情風貌Facebook）

如果公屋租戶有維修需要，可以透過「日常家居維修服務」聯絡屋邨辦事處，署方會安排職員上門檢查及適時維修。房屋署同時提醒租戶，須適當使用單位內裝置，如因非正常損耗而引致維修或更換問題，租戶需要承擔維修責任。此外，租戶也需要適時保養自行安裝的設備及裝修。