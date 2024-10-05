橫頭磡邨頂層單位天花滲水　房署：維修申請不因轉換物管遺失紀錄

黃大仙橫頭磡邨有頂層單位天花滲水問題嚴重，長期未獲解決。工聯會理事長黃國昨日（4日）在社交平台發帖表示，今年初起接獲十多宗住戶求助個案，並指有個案甚至長達12年仍未獲妥善處理。房屋署今日（5日）回覆《香港01》查詢時表示，橫頭磡邨過去5年，每年平均發生約5宗頂層單位天花滲水的維修個案，並已按程序在合理時間內展開並完成維修工作。



對於有指橫頭磡邨因外判物管公司的更換頻率高，以致未有妥善保管個案紀錄，房署解釋，住戶經屋邨辦事處提交的維修請求及相關工程紀錄均會存檔於房屋署的電腦系統內，相關電腦系統由房屋署擁有及管理，因此轉換外判物業管理服務公司並不會導致電腦系統內的紀錄遺失。



石屎剝落天花位置處於小朋友的睡床之上。（黃國Facebook）

工聯會理事長黃國在社交平台表示，今年初起接獲十多宗住戶求助個案指天花長期滲水，大部分住戶來自頂層單位，走廊亦出現類似情況，涉事樓宇包括宏祖樓、宏偉樓、宏耀樓及宏禮樓等。

貼文指，大部分個案從申請維修日起到完成工程，皆耗時2個月以上，有個案甚至長達12年仍未得到妥當處理。辦事處人員今年4月向橫頭磡邨物業服務辦事處相關負責人出信，至目前未有收到任何回覆。

橫頭磡邨頂層單位出現天花剝落的情況。（黃國Facebook）

房署：頂層單位天花滲水年均5宗 走廊未見有漏水或混凝土剝落

房署表示，根據紀錄，橫頭磡邨過去5年，每年平均發生約5宗頂層單位天花滲水的維修個案。上述關於頂層單位天花滲水的個案均已按程序在合理時間內展開並完成維修工作，工程完成後沒有收到相關住戶就相同滲水問題作出反映。此外，屋邨辦事處亦沒有接獲任何因滲水問題導致居民受傷的報告。

另外，貼文中提到的公共通道位置，經視察後亦未有發現有漏水或混凝土剝落情況，屋邨辦事處會就天花油漆剝落進行修補。房署強調，在接獲維修要求後，屋邨辦事處會安排人員到單位進行勘察，在接報後12天內動工維修。如需較長時間始能動工，會盡快將原因告知公屋住戶。

橫頭磡邨頂層單位出現天花剝落的情況。（黃國Facebook）

房署：維修申請存放電腦系統 不會因轉換物管遺失紀錄

工聯會質疑，橫頭磡邨外判物業管理公司的更換頻率高，以致未有妥善保管個案紀錄。他表示，不少租戶曾被房屋署職員告知，因更換外判物業管理公司而未查找到過往記錄，導致問題數年未得解決。

房署回覆查詢時解釋，住戶經屋邨辦事處提交的維修請求及相關工程紀錄均會存檔於房屋署的電腦系統內，由於相關電腦系統由房屋署擁有及管理，因此轉換外判物業管理服務公司並不會導致電腦系統內的紀錄遺失。

房屋署亦有既定程序，在轉換外判物業管理服務公司時，要求妥善交接相關屋邨的物業管理紀錄。房署亦已經檢視橫頭磡邨屋邨的物業管理紀錄，知悉相關紀錄已按既定程序妥善保存。

宏耀樓未進行重鋪天台防水工程 房署：過去5年接2宗天台滲水個案

工聯會亦質疑，房屋署未有妥善檢查樓宇的天台狀況。他舉例指，頂層單位滲水嚴重的樓宇十多年內僅做過一次維修；宏祖樓最近一次天台防水工程是在2008年；宏耀樓更是從未做過天台防水工程。

房屋署解釋，橫頭磡邨共有18座出租樓宇，過去15年內，其中17座已經完成了重鋪防整個天台的防水工程。而未進行重鋪天台防水工程的宏耀樓，根據紀錄，過去5年有2宗天台滲水的個案，相關的局部維修亦已完成。

房屋署重申，每年會對公共屋邨樓宇的天台進行定期檢查，並根據實際情況和相關指引安排天台防水工程。若相關樓宇最上層單位加上公用地方的漏水情況較嚴重，會安排進行重鋪整個天台防水工程。如情況相對輕微，則會進行局部修補，以糾正漏水問題。

橫頭磡邨頂層單位出現天花剝落的情況。（黃國Facebook）

住戶用膳時有石灰跌落飯中 房署昨派員視察

工聯會理事長黃國引述三名住戶的天台滲水情況，其中在宏祖樓頂層單位租戶李先生自2012年入住起，每逢雨天，天花便會滲水及剝落，甚至多次在用膳時有石灰跌落飯中，其電腦亦曾因此損壞。李先生每年向房屋署投訴，雖然房屋署接投訴後會在天台塗上防水塗層，但其情況仍未得改善。

房屋署表示，雖然屋邨辦事處最近沒有收到相關住戶求助，於昨日（4日）已派員到相關住戶單位進行現場視察。人員在相關單位中確定部分天花油漆或批盪有剝落現象，但暫時未發現有漏水或混凝土剝落的現象。住戶反映下雨時部分位置曾經有滲水跡象，屋邨辦事處會安排在對相應的天台位置進行進一步詳細檢查，包括在雨天時使用紅外線相機及濕度探測儀器等，如有需要會安排維修。

屋邨辦事處職員亦已向住戶解釋，部分天花油漆或批盪剝落與滲水無關，屬於自然損耗，需要由住戶自行安排修補，住戶對此表示理解。屋邨辦事處亦有提醒住戶，如有發現天花出現滲水的情況或其他房屋署裝置有問題，可以隨時向屋邨辦事處反映，以便即時跟進。