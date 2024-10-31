出訪沙特｜陳茂波：香港是連結中東與內地的「首選國際金融中心」

財政司司長陳茂波昨日（31日）繼續訪問沙特阿拉伯利雅得。他在訪問中強調香港連結中東與中國市場的角色，指香港是「首選國際金融中心」，尤其在籌融資市場、資產及財富管理，以及綠色和可持續金融發揮關鍵作用。



財政司司長陳茂波（左五）昨日（31日）繼續訪問沙特阿拉伯利雅得。（政府新聞處）

出席首隻沙特上市、港股投資ETF的上市儀式

陳茂波早上到沙特交易所出席首隻在沙特上市、投資在港股的交易所買賣基金（ETF）的上市儀式，產品由沙特Albilad銀行和香港南方東英合作推出，陳茂波指其將為香港市場引進更多地區的投資者和更廣闊的資金來源，同時也豐富沙特市場的投資產品選擇，助力其ETF市場的發展。

陳茂波及部分代表團成員亦出席由港交所舉辦的早餐會，聚焦討論亞洲與中東資本市場的連結。他在早餐會主題演講中指出，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，成為連接中東與中國市場的首選國際金融中心，尤其在籌融資市場、資產及財富管理，以及綠色和可持續金融發揮關鍵作用。

陳茂波與沙特阿拉伯資本市場管理局主席Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz共同主持資產市場圓桌會議。（政府新聞處）

與沙特央行行長會面促數字金融合作

中午，陳茂波與中國駐沙特特命全權大使常華會面，就中沙合作和經貿關係交換意見。下午，陳茂波與沙特阿拉伯資本市場管理局主席Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz共同主持資產市場的圓桌會議，兩地監管機構和多家資產管理機構的代表出席，就兩地金融市場最新發展及合作交流意見。其後，陳與沙特中央銀行行長Ayman Alsayari會面，討論推動香港與沙特和中東地區在投資及金融市場方面的互聯互通，以及數字金融合作。

陳茂波參與香港科技園公司主辦的「Hong Kong Tech Disrupt」活動。（政府新聞處）

晚上，香港科技園公司舉辦「Hong Kong Tech Disrupt」活動，20多間從事綠色科技、生物科技、人工智慧與機器人等產業的園區初創公司展示科研產品，以連繫投資者和業務合作夥伴。

陳茂波和代表團今日繼續利雅得最後一日訪問行程。