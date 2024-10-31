分享成功律師四大專業要素　林定國：信譽建基於對誠信的堅持

律政司司長林定國今日（31日）出席香港大律師公會新晉大律師常委會主辦的會議，他在會上分享其對成功律師必須具備的四個專業要素，分別為精通雙語、說寫了得、善用科技、恪守誠信。他強調，作為律師，肩負着對當事人，以至法律制度和整個社會的莊嚴責任。律師的信譽建基於對誠信的堅持，必須堅守。



林定國（前排右七）出席香港大律師公會新晉大律師常委會主辦的會議（林定國FB圖片）

加入政府前是執業資深大律師的林定國指，在任何司法管轄區，法律專業的發展都離不開訟辯人。在普通法制度下執業的律師，尤其是大律師，「訟辯」絕非僅僅是日常工作，還是專業核心所在。他指，作為律師，訟辯是根本和專長。肩負客戶重托，需精通法理、論述有據、捍衛當事人權益，力求公平公正。在普通法體系下，說服的藝術尤為重要。律師的訟辯可促進法理的發展。

林定國（右三）今早（31日）出席香港大律師公會新晉大律師常委會主辦的會議（林定國FB）

他指，現今，律師的角色已超越法庭。面對仲裁、調解等新興爭議解決方式，需靈活運用訟辯技巧。在仲裁中，律師可作為代表或仲裁員。作為代表，需有理有據；作為仲裁員，需中立並解釋透徹。擔任調解員時，律師成為橋樑，促進建設性對話，尋求雙贏方案。

林定國認為，在瞬息萬變的法律執業環境中，一位成功律師必須具備四大專業要素，精通雙語、說寫了得、善用科技、恪守誠信。

林定國分享其對成功律師須具備的四大專業要素（林定國FB）

大律師公會主席杜淦堃（林定國FB）

首先，身處全球獨一無二的雙語普通法司法管轄區，香港律師必須深諳中英雙語。

第二，現今案件管理讓口頭陳詞的時間日漸緊絀，律師必須兼修書面與口頭訟辯之道，為此要謹慎細緻，筆下論述要條理分明。

第三，善用科技輔助固然有助於法律研究和準備陳詞的工作，但須謹記澳洲一位律師援引人工智能提供假判例的前車之鑒，確保論據準確可靠。

第四，訟辯之道不僅為了勝訴，更是為了維護司法公義和法治精神。作為律師，肩負着對當事人，以至法律制度和整個社會的莊嚴責任。律師的信譽建基於對誠信的堅持，必須堅守。