01專訪・林定國｜體育仲裁要參考其他地方經驗　可解決美斯之亂？

社會早前浮現多宗涉及運動員參賽資格的爭議。《施政報告》則提出，隨著體育運動和產業發展，體育紛爭愈趨複雜，研究為體育爭議設立解決制度，推動體育仲裁。律政司司長林定國接受《香港01》訪問時表示，要與相關持份者商討，同時會參考其他國家與地區的經驗設計合適的機制，來年會開展研究工作。



他表示，仲裁範圍會是研究方向之一，並主動以「阿根廷球王」美斯（Lionel Messi）年初訪港時引爆的爭議為例子，說明體育仲裁範圍：「（體育仲裁可處理美斯事件）可能唔係喎，（表演賽）係體育賽事啫，但性質同體育冇乜關係」。不過，他也補充指要先參考世界其他體育仲裁機關處理甚麼類型的糾紛。



林定國指，體育仲裁非新鮮事物，應參考其他地方，設立適合香港實際需求的制度（梁鵬威攝）

先與持份者討論 來年開展體育仲裁研究工作

《施政報告》附篇指，要研究一套公平而高效的制度，處理和解決體育爭議，推動體育仲裁醫囑香港體育產業發展，惟未有交代時間表。林定國指，體育仲裁機制並非由律政司獨立研究，還需要與相關持份者商討，包括大律師公會、律師會、港協暨奧委會及業界，以及文化體育及旅遊局等。他續稱，現階段要做好研究工作，視乎如何設計適合的機制，目前未有時間表，但來年一定開展研究工作，至於工作進度則要等待工作小組及各方協調後才有詳情。

部分地區的體育仲裁較為完善，例如瑞士洛桑的國際體育仲裁院獲公認為解決體育爭議的國際性主要機構。林定國表示，香港亦要參考其他地方，稱體育仲裁並非並新鮮事物，例如瑞士的權威性機構、中國內地亦有相關調解機構等，香港要集思廣益，要找方法、設制度符合香港實際需求。

美斯於香港表演賽疑因肌肉炎症缺陣。（袁志浩攝）

「美斯之亂」可作體育仲裁？

「阿根廷球王」美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密（Inter Miami CF，又譯國際邁阿密），年初來港與港隊在香港大球場進行表演賽，惟隊長美斯全程坐後備席，至完場亦未有上陣，一眾球迷大失所望，忍不住大嗌「回水」，最終主辦方Tatler Asia交代退款一半安排。事件不單涉及以高價購門票的球迷權益，也令人關注主辦方與球隊之間的合約條款。

林定國解說日後體育仲裁可能包括的範圍時，也主動以「美斯之亂」為例作說明。

前嗰排美斯踢波同市民有爭議，咁係咪體育仲裁先？咁可能唔係喎，（表演賽）係體育賽事啫，但其實性質同體育冇乜關係。 律政司司長林定國

林定國表示，美斯表演賽與市民爆發爭議，性質未必與體育相關。（梁鵬威攝）

各體育仲裁機構共通點：處理運動員資格問題

不過，林定國強調體育仲裁範圍是研究方向之一，會參考其他體育仲裁機關的權責，包括研究相關機關處理甚麼類型糾紛等，認為最可能的共通點是處理運動員資格問題，或者與屬會之間的內部章程解釋及運用，這兩方面問題較為常見。他續稱，將來體育仲裁的範疇都要參考其他國家經驗，以及香港業界需要，要先包涵最常發生的同類型事件，但仍需研究才有確實答案。

林定國指，體育仲裁要有統一機制，以建立公信力及制度化。（梁鵬威攝）

體育會改章程以便與仲裁機制銜接 都是研究方向之一

現時就運動員資格選拔，體育總會、港協都有上訴處理機制。若新引入體育仲裁機制，未來是否會取代其他機制？林定國指，很多不同體育會都有自己章程，部分沒有處理爭議的機制，將來政府希望推行仲裁，就此是否需要一致性、各自體育會是否需要修改章程，以便與仲裁統一機制銜接等，都必然是研究方向。他亦指出，建立統一的解決爭議機制，都必然希望有公信力、制度化，要考慮如何與不同屬會協調。

然而，建立統一機制需要業界共識，但部分運動員未必滿意體育總會，若依賴體育總會意見，會否對運動員不公；若體育總會不參加仲裁機制又如何，會否考慮機制強制參與？林定國表示，體育仲裁只是解決爭議的一個方向，《施政報告》就體育有大型檢討，如何解決爭議只是體育發展其中一個優化方向、但並非唯一方向，表示要留待文體旅局、港協統整及優化大方向。

他表示任何仲裁都要有共識，要說服他人願意參與，故需要制度及規則，讓人覺得公平、有效率，具體要聽取業界意見再決定。他表示要令人覺得新機制是有進步、有效率、有信心，永遠都要以理服人，才可達到最終方案。

國際法律人才培訓學院三目標 望多方面提升業界水平、助力國家

另外，律政司經公開招聘後，委任楊玲博士為香港國際法律人才培訓辦公室主任，她將於11月1日履新，同時《施政報告》指出，香港國際法律人才培訓學院將於今年正式啟動。林定國表示，會待楊玲11月履任後討論培訓學院的長遠規劃，11月的法律周會有簡單的學院啟動儀式，屆時會分享更多想法。

他表示，學院有三個長遠目標。第一，他表示國家重視涉外法律人才，三中全會《決定》內容不少注重涉外法治，內地需要大量人才，香港較為國際化可藉此助力國家，希望這方面的協調統籌做得更好。

第二，不限於幫助國家，亦關注其他地區，例如一帶一路國家都希望參加香港的培訓課程，希望強化這方面的工作，認為對提升香港的國際法律中心地位有幫助。

第三，是香港方面，林定國表示香港不能自滿，全世界需求不斷演變，希望透過交流達到教學雙長，「唔好話香港教人哋，其實香港自己都要學嘢」，希望透過學院的平台做好統籌、規劃、協調工作。不過，他指學院的具體措施都要與相關持份者討論，例如了解內地有甚麼需求，與不同機關都要討論，表示學院進程一步步成熟後，會再分享更多內容。