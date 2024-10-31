勞顧會勞方代表晤孫玉菡 　籲設輸入外勞煞停機制

勞顧會勞方代表今日（31日）就輸入外勞情況與勞工及福利局局長孫玉菡會晤。代表在會後指，外勞大量湧入或加劇本地建築業、零售業勞工的求職競爭，要求勞福局全面檢視輸入勞工政策。工聯會副理事長林偉江更表明，期望當局考慮設外勞煞停機制。勞顧會亦冀勞福局關注輸入外勞權益被剝削。



勞顧會勞方代表約晤孫玉菡，期望當局檢討輸入外勞政策（何夏怡攝）

飲食、零售失業率高於全港水平

勞顧會勞方代表、工聯會副理事長林偉江在會後表示，希望勞福局全面檢討輸入勞工政策，考慮設輸入外勞煞停機制。他指，香港現時失業率為3%，惟飲食業、零售業等行業失業率分別高達5.3%和4.1%，過分輸入外勞將加劇上述行業的本地工人的就業競爭。

林偉江倡設輸入外勞煞停機制（何夏怡攝）

另一名勞方代表、勞聯副主席譚金蓮補充說，以往一年僅輸入外勞3000人，現在一年有幾萬人，導致本地工友「旺季都無工做，只可以打散工」；且接近農曆新年，新年後是做工淡季，如不檢視輸入外勞政策，預計大量本地工友會失業。她建議當局檢討現時人力需求，及現行外勞政策對本地失業率和工友薪金水平的影響。

她續指，新一份《施政報告》中輸入外勞計劃的制定，並無諮詢行業情況，譬如每個行業的人手和薪金變化。她希望政府重視勞工界對於輸入外勞的意見，「唔係淨係靠數據去制定政策」。

促加強打擊剝削外勞

至於當局有否在會面中提及打擊剝削外勞的新措施，林偉江稱當局積極回應，表示在採取法律手段打擊外，還有行政制裁；林偉江期望可禁止剝削外勞的違法、違規外勞中介繼續營運。