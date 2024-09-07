發展局不批出新一輪輸入外勞計劃配額　去年7月實施以來首次

最新一輪（第五輪）於今年7月接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡表示，發展局審視多項因素後，決定今次申請將不會批出配額，是計劃自去年7月推出以來，首次不批出配額。



孫玉菡表示，政府會適時檢討各項輸入勞工計劃。（資料圖片/蘇煒然攝）

孫玉菡表示，發展局亦一直以本地勞工優先就業為政策原則，計劃作為輔助措施，協助應對建造業對技術人員及技術工人的整體需求。該計劃一般是按季度申請，發展局會審視申請人有否按政府公布的要求先進行本地招聘而未能聘請所需勞工、該工程是否有確實需要輸入勞工，包括考慮工程的進度、其對每個相關工種的需要及有關人力情況等，以決定是否批出配額。

孫玉菡說，會繼續監察各輸入勞工計劃的實施情況，並適時進行檢討。

黃國歡迎政府剎停建造業輸入外勞。（資料圖片/黃浩謙攝）

工聯會理事長、立法會議員黃國歡迎政府剎停建造業輸入外勞，認為有助保障本地工人就業優先。工聯會指出，除建造業，飲食、零售業 的就業狀況近來也不好， 相關工會一直要求政府堅守本地就業優先原則，並要求政府除建造業外，還要檢討各種外勞輸入及人才輸入政策，確保本地工人權益。

香港建造業總工會表示，自今年3月，接獲過百名外勞求助，指被管理公司剝削，包括要求交出提款卡後扣除一半薪金，又收取培訓費、交通費等。（吳綽詩攝）

外勞遇不公平對待 轉介執法部門調查

此外，有建造業工會表示接獲多名外勞反映遭受不公平對待，孫玉菡強調政府高度重視外勞的僱傭權益，外勞與本地工人一樣受到香港勞工法例保障，已經委託副局長何啟明與保安局、發展局、警方及勞工處，即時與工會代表會面，把懷疑違法個案轉介執法部門調查，政府亦將成立跨部門小組跟進。

孫玉菡表示，外勞如懷疑僱傭權益受損，應立即向勞工處舉報（電話：2150 6363；電郵：sld-hq@labour.gov.hk）。