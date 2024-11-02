青年民建聯成立辦事處　望團結年輕人及培育管治人才

民建聯早前將青年民建聯（青民）「升格」為支部，青民辦事處今日（2日）開幕，民建聯主席陳克勤與以往歷屆青民主席，包括律政司副司長張國鈞、立法會議員周浩鼎、顏汶羽、區議員施永泰出席開幕禮。陳克勤指出，民建聯是第一個提出青年工作的政團，希望藉青年支部提升青民地位，認為可團結年輕人，培養更多管治人才。



青年民建聯辦事處成立。(馮子健攝)

歷屆青民主席，左起：施永泰、劉毅、張國鈞、周浩鼎、顏汶羽。(馮子健攝)

青民首屆主席、律政司副司長張國鈞分享青民成立目的。(馮子健攝)

為何成立青民？ 張國鈞：猶如豐田需要成立凌志

首屆青民主席張國鈞表示，青民於20年前成立，當時相當觸目，皆因所有政團沒有青年部，認為當時民建聯領導層高瞻遠矚。他指，當時青民成立邀請傳媒在樓上cafe見面，更有「噱頭」，戴上拳套代表與挑戰反對派、打擂台。當時記者問為何需要成立青民，他笑言「好似豐田需要成立凌志」。他又指，當時沒有用中國汽車作例子，皆因中國汽車當時無人認識，20年後的今天，中國汽車有翻天覆地的改變。

劉毅分享青民日後目標。(馮子健攝)

青民推4項措施 主席劉毅：標誌進入新階段

現屆青民主席劉毅介紹指，青民有四項措施，標誌進入新的階段。第一是升格為支部，進一步加大資源投入，提升運營效率和決策能力；第二是今日設首間辦事處，設「青年客廳」促進青年交流。第三是提出以「服務青年、成就未來」作為新時代口號。第四，聚焦專業界別青年工作，將設置五個小組，包括專業小組、創業科技創新小組、學術小組、社福小組及金融工商小組，提供針對性的活動，包括專業指導、技能提升、行業講座等滿足不同青年的專業發展需求。