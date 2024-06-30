青年民建聯大換班僅5人留任　陳克勤：留任不多惟想法一致更團結

青年民建聯換屆，今天（30日）公布新領導層名單，33名委員之中只有5人繼續留任，包括新任主席劉毅和副主席施衍良等。劉毅解釋，新班子成員過往積極參與不同的工作，在不同環節已傳承工作。民建聯主席陳克勤說，雖然留任人數不如以往多，不過委員想法一致，團結力量更大。



青年民建聯換屆，今天（30日）公布新領導班子名單。（李宇婷攝）

青年民建聯領導層名單

主席：劉毅

副主席：莊雅婷、邵燕寧、唐楚軒、施衍良

常務副主席：陳遙

秘書長：曹小蕾

副秘書長：區凱琳、傅詠儀、林鼎雲、蕭正元、韓學誼



陳克勤：留任人數不如以往多 不過想法一致

新一屆的青年民建聯執委會今天就職，陳克勤說有很多新的臉孔，但新任委員一直有參與「青民」工作，跟民建聯理念清晰一致，加入「青民」之前經過數輪的面試和輪選，了解他們對青年工作的想法。他說，雖然留任人數不如以往多，不過想法一致，深信團結力量更大，形容「青民」幫助年輕人實踐抱負，而且略有成就，不少執委現時在政治舞台上也有很好的發展，包括進入政府諮詢架構等。

對於「青民」未來的發展方向，劉毅說委員來自工商界和醫療界別等，相信不同專業才能有助跨階層青年活動。他續指今屆青民有新的突破，會分成五個工作小組，包括專業、創新、學術、社褔和金融工商小組，善用專職工作小組，加強青年溝通和交流，讓青年活動向平台化方向發展。

青年民建聯換屆，今天（30日）公布新領導班子名單。（李宇婷攝）

莊雅婷：加強年輕教師聯繫 積極反映訴求

其中，有份帶領學術小組的青年民建聯副主席莊雅婷說，小組負責教育、文化、體育、演藝和出版，教育是未來工作的重中之中，計劃開展一系列學校活動，加強年輕教師的聯繫，同時關注教育政策發展，積極反映訴求和建議。她續說會聯繫相關領域年輕人組織一系列的文化活動，包括講座和展覽等，加強青年人的文化自信。