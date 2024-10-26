民建聯「少數族裔婦女健康日」　舉辦乳癌及體質疏鬆講座

民建聯少數族裔委員會與民族共融關愛中心，今日（26日）舉辦「少數族裔婦女健康日」，共50名18歲以上的少數族裔婦女參加乳癌健康及骨質疏鬆講座，並接受骨質密度、血壓、血脂及血糖等檢查。



民建聯副主席葛珮帆表示，希望透過今次活動，提高少數族裔婦女對乳房健康和骨質疏鬆的關注意識，又提到今次合辦活動的民族共融關愛中心，一直為少數族裔提供社會服務、升學就業及共融文化活動的支援服務，受惠人數合共超過1.5萬人。

一站式家庭和婦女的資訊平台已開通

政及青年事務局婦女事務專員陳樂雅致辭時表示，今次活動提醒少數族裔婦女早期檢測和預防健康措施的重要性。她介紹民政及青年事務局最近推出了一站式家庭和婦女的資訊平台，當中包括女性健康資訊，希望增強女性健康意識。此外，政府現有8個支援少數族裔的服務中心，其中亦有以少數族裔婦女為對象的支援小組和活動。

民建聯油尖旺主席楊子熙表示，數族裔在獲取社會和政府服務方面的資訊常面對挑戰，他們非常倚賴區議員和服務機構提供的支援和溝通，因此，促進民族融合及社區多元民族發展非常重要。

今次活動合辦機構有銀騎士、基督教聯合那打素社康服務，支持機構為香港骨質疏鬆學會。