書展｜邵家臻、區家麟著作被指要求下架　貿發局：按機制處理投訴

香港書展正在舉行中，參展出版社之一「藍藍的天」負責人伍自禎表示，主辦方今午（20日）到場指因涉及敏感題材及有人投訴要求其下架5本書，包括前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》及《字裡囚間》，以及資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》。伍稱「唔知條線係邊」對事件感遺憾及無奈，4本書會下架，《亂流》除外，因該書只是遊記：「一本旅遊書點解要下架？有少少唔合理」



貿發局回覆稱有提醒參展商須守法，包括《香港國安法》及《維護國家安全條例》等，倘若收到有關涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴會處理，有需要時會要求展商收回相關書籍或展品。



區家麟所著的《二千零四十七夜》及《亂流》被主辦方要求從書展中下架。（資料圖片/歐陽德浩攝）

「藍藍的天」負責人伍自禎晚表示，今日下午5時半，接獲主辦方通知，指因「敏感及有人投訴」，要求下架其攤位內5本書，包括：

邵家臻：《坐監情緒學》及《字裡囚間》

區家麟：《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》

伍表示，之前在準備攤位時，已有人提醒須下架《坐監情緒學》及《亂流》，但因已嚴格審視過內容，認為不應該下架，故未有遵從，直至今日再提出多三本書須下架。

藍藍的天負責人伍自禎稱今日下午到場指因涉及敏感題材及有人投訴，要求其下架5本書。（資料圖片/林幸泉攝）

他形容對事件感違憾無奈，「唔知條線係邊，佢地覺敏感、有人投訴，呢兩樣野大家好難觸摸」。他強調所有書商都不希望犯法也不會犯法，倘真的犯法一定會取走，主辦方也無交代上述5本書哪一部份敏感或犯法：「我哋唔知，好難去決定，好難因一個人投訴就下架，係好難做落去。」

伍自禎表示，會遵從主辦方意見下架其提出的4本書，除了《亂流》，因認為《亂流》只是旅遊書，不須被下架：「一本旅遊書點解要下架？有少少唔合理」。

區家麟所著3本書被主辦方要求從書展中下架。（資料圖片/何瑞芬攝）

翻查資料，區家麟所著《亂流》去年也有在「藍藍的天」書展攤位發售，而《二千零四十七夜》及《亂流》於今年書展首日也有出售。

貿發局：有提醒各參展商須遵守《香港國安法》、《維護國家安全條例》等法例

貿發局回應指，作為香港書展主辦單位，有提醒各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等相關法律。

該局稱，倘若收到有關涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴，會按機制處理，如有需要，我們會要求有關展商收回有關書籍或展品。