書展｜邵家臻、區家麟著作被指要求下架 貿發局：按機制處理投訴
香港書展正在舉行中，參展出版社之一「藍藍的天」負責人伍自禎表示，主辦方今午（20日）到場指因涉及敏感題材及有人投訴要求其下架5本書，包括前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》及《字裡囚間》，以及資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》。伍稱「唔知條線係邊」對事件感遺憾及無奈，4本書會下架，《亂流》除外，因該書只是遊記：「一本旅遊書點解要下架？有少少唔合理」
貿發局回覆稱有提醒參展商須守法，包括《香港國安法》及《維護國家安全條例》等，倘若收到有關涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴會處理，有需要時會要求展商收回相關書籍或展品。
「藍藍的天」負責人伍自禎晚表示，今日下午5時半，接獲主辦方通知，指因「敏感及有人投訴」，要求下架其攤位內5本書，包括：
邵家臻：《坐監情緒學》及《字裡囚間》
區家麟：《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》
伍表示，之前在準備攤位時，已有人提醒須下架《坐監情緒學》及《亂流》，但因已嚴格審視過內容，認為不應該下架，故未有遵從，直至今日再提出多三本書須下架。
他形容對事件感違憾無奈，「唔知條線係邊，佢地覺敏感、有人投訴，呢兩樣野大家好難觸摸」。他強調所有書商都不希望犯法也不會犯法，倘真的犯法一定會取走，主辦方也無交代上述5本書哪一部份敏感或犯法：「我哋唔知，好難去決定，好難因一個人投訴就下架，係好難做落去。」
伍自禎表示，會遵從主辦方意見下架其提出的4本書，除了《亂流》，因認為《亂流》只是旅遊書，不須被下架：「一本旅遊書點解要下架？有少少唔合理」。
翻查資料，區家麟所著《亂流》去年也有在「藍藍的天」書展攤位發售，而《二千零四十七夜》及《亂流》於今年書展首日也有出售。
貿發局：有提醒各參展商須遵守《香港國安法》、《維護國家安全條例》等法例
貿發局回應指，作為香港書展主辦單位，有提醒各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等相關法律。
該局稱，倘若收到有關涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴，會按機制處理，如有需要，我們會要求有關展商收回有關書籍或展品。