鄧炳強批壟斷探監物資及斂財　「石牆花」邵家臻澄清︰好多誤會

保安局局長鄧炳強日前主動指出，有在囚人士聯同外面的人試圖「建立勢力」，又稱「有組織」壟斷監獄物品供應，有「斂財」和「製造特權」之嫌。關注囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻今早（9日）在電台節目《在晴朗的一天出發》上，澄清與囚友及家屬之間無金錢關係，為免費贈送，否認「斂財」及壟斷物資，有關批評是「好多誤會」，內部已探討過往工作會否無意間造成誤會，將減少在網上呼籲工作。



對於鄧炳強的連串不點名批評，邵家臻回應指，「作為小市民，有一種罪不敢當的壓力。」他澄清，指他們「壟斷」等是有好多誤會，署方對物資有指定品牌款式，強調他們「無辦法」、「無能力」、「無意圖」去買斷朱古力、洗髮水等，只是他們購買得多，知道哪些途徑易採購，要穿街走巷到老街市等才找到。

邵家臻表示，「石牆花」為貿易公司具商業登記，資金主要來自出售咖啡豆等產品，及近來推出探監物資券，與囚友及家屬之間無金錢關係，物資為免費贈送，否認「斂財」，但指會反思過往在網上呼籲募集物資的做法，會否無意間造成誤會，將減少在網上呼籲。

至於鄧炳強指有公職及神職人員藉探訪「通風報信」，邵家臻表示，所有信書都會經懲教署先審查，提到「八個字」或涉及相關內容，以署方嚴密防衛，一定會先篩選走，過往有信件提及反修例、佔中的內容，甚至畫一把傘，都一定會彈回頭。

他指，過往寄送的書本都是圍繞心靈健康。另外，探訪期間除律師、公務探訪外，一律會錄音、攝錄及有職員旁聽，如過程中提到對醫療緩慢安排，院方就會找囚友了解情況。他相信署方未來措施會更嚴緊，如目前並無限制信件數量，但擔心署方未來會限制每月收信及收書量。