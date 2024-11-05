工貿署長訪問｜親解BUD基金僅三成獲批原因　去內地發展APP嘥錢？

疫後經濟未復常，中小企叫苦連天。施政報告提出向「BUD專項基金」注資10億元，資助本地企業發展品牌、轉型升級，又擴大「電商易」資助範圍至東盟十國。工業貿易署署長廖廣翔接受《香港01》訪問時透露，今年首三季申請宗數已高於去年全年總數約一成，惟僅三成多申請獲批，他解釋部分申請為了發展香港市場，而非對外開拓，故不符要求。



基金其中一個適用範圍是「製作或優化流動應用程式」，但內地消費者主要使用微信小程序、網購平台淘寶及京東等下單。若果容許中小企動用基金設計App會否「嘥錢」？廖廣翔僅強調審批程序嚴謹，會檢視申請項目的財政預算是否合理。



工業貿易署署長廖廣翔接受《香港01》訪問。（周令知攝）

BUD基金12年共批出逾9000宗申請

中小企是香港經濟「基石」—— 截至今年6月本港共有約36萬間中小企，佔本港商業單位總數98%以上，為逾120萬人提供就業機會。若不計公務員，中小企佔香港總就業人數約44%。換言之，中小企存亡關乎很多人的「飯碗」。

工業貿易署2012年6月推出「BUD專項基金」，協助企業透過發展品牌、升級轉型，開拓及發展內地市場業務。計劃推行12年，總共批出逾9000宗申請，總資助額超過55億元。（生產力促進局相片）

為了扶助中小企，工業貿易署2012年6月推出「BUD專項基金」，協助企業透過發展品牌、升級轉型，開拓及發展內地市場業務。計劃推行12年，總共批出逾9000宗申請，總資助額超過55億元。

較多申請「BUD專項基金」的行業包括製造、資訊科技、批發零售等，逾7成申請項目的目標市場是中國內地，其餘是新加坡、馬來西亞等，與香港整體貿易結構相近。

工業貿易署署長廖廣翔接受《香港01》訪問。（周令知攝）

首三季申請超逾去年總數 為何僅約三成獲批？

廖廣翔接受《香港01》訪問時形容基金「極其受歡迎」，2024年首三季接獲5,150宗申請，較去年同期上升60%，當中約37%申請獲批，涉及約11.8億元。申請數字亦高於2023年全年總數的4,739宗，其中約35%申請獲批，涉及約11.5億元。

被問到約七成申請未獲批的具體原因，廖廣翔回應稱基金目的是協助中小企開拓內地及海外市場，「例如只做本地市場就不符合」。

施政報告提出向「BUD專項基金」注資10億元，資助本地企業發展品牌、轉型升級，又擴大「電商易」資助範圍至東盟十國。（資料圖片/盧翊銘攝）

BUD基金加碼注資 看準東南亞電商發展

因應申請反應積極，當局逐步擴展資助範圍。新一份《施政報告》交代最新的放寬指施，提出向基金注資10億元，將「電商易」資助範圍由中國內地，擴大至東盟十國，以及資助企業推行綠色轉型項目。

被問及「電商易」範圍擴展的原因，廖廣翔指近年東南亞電商領域發展蓬勃，單計2023年東南亞八大電商平台商品交易總額（GMV）高達1,146億美元，同比增長15%。

東盟係香港第二大貿易夥伴。香港又係發展成熟嘅經濟體，一定要做發展快嘅市場。 工業貿易署署長廖廣翔

境外運作企業不合資格申請 廖廣翔：涉及公帑

上月立法會討論「BUD專項基金」時，有議員為申請失敗的企業發聲，提到不少擁有香港註冊商標及其他知識產權的企業，因在內地及海外運作，無法成功申請基金。商務及經濟發展局局長丘應樺當時表明無計劃放寬要求。

工業貿易署署長廖廣翔表示，批出資助時需考慮香港整體得益。（周令知攝）

有份審批基金申請的廖廣翔表示，企業在港實質經營才合資格，因基金「涉及公帑」，故批出資助時需考慮香港整體得益。

（「BUD專項基金」官網截圖）

資助製作App惟非內地網購主流 如何善用公帑？

既然「涉及公帑」，基金運用是否恰當受到關注。記者留意到官網內地計劃的「電商易」一欄中，資助用途建議包括「流動應用程式製作/優化」。目前內地消費者網購主要透过微信小程序、淘寶、京東等下單，發展零售用途的App在內地並非主流。假如容許中小企動用資金設計App發展內地市場會否「嘥錢」？應如何確保基金「用得其所」？

工業貿易署署長廖廣翔接受《香港01》訪問。（周令知攝）

廖廣翔沒正面回應用途建議，不過強調審批程序嚴謹，譬如會檢視申請項目的財政預算是否合理、基金會分期批出而非「一次過」，還會監測項目進度、實地審查等。

避免同一項目申請多項支援計劃

廖廣翔又說工貿署會不時檢視各項支援中小企計劃，能否發揮作用，除了「BUD專項基金」，政府主打的其餘兩個支援中小企計劃，包括「中小企業市場推廣基金（EMF）」及「工商機構支援基金（TSF）」，署方會避免同一項目同時申請多項計劃，三項計劃目前運作平穩。

工業貿易署署長廖廣翔表示「BUD專項基金」審批程序嚴謹，譬如會檢視申請項目的財政預算是否合理、基金會分期而非「一次過」批出，還會監測項目進度、實地審查等等。（周令知攝）

從事手袋、皮具翻新的革匠萊比斯公司，是「BUD專項基金」受惠者之一，左為負責人潘穎安。（周令知攝）

有企業用基金研發微信小程式 半年內生意增三成

從事皮具保養翻新的革匠萊比斯公司，是「BUD專項基金」受惠者之一。負責人潘穎安早前為開拓內地市場，深知內地網購主流使用微信小程式，故申請基金研發，在線上售賣皮具。

革匠萊比斯負責人潘穎安說，公司的微信小程式出爐不到半年，銷售額就提高了三成。（周令知攝）

「公司係香港有APP，但內地消費者多用小程式同公眾號。」潘穎安說，公司的微信小程式出爐不到半年，銷售額就提高了三成。疫情期間，消費者期望皮具衛生，潘穎安便申請基金研發消毒機，故疫情中後段公司銷售額仍較初期增長三成。

至於申請心得，潘穎安提出三招：「預算要準確；做好發展規劃，確認最快盈利點，同埋資料要好齊。」（潘穎安提供）

「BUD專項基金」自2022年11月7日起，每間企業累計資助上限由600萬元增至700萬元，獲批項目上限60個增至70個。潘穎安憶述，公司2019年至今申請了三次「BUD專項基金」計劃，獲得資助額共200萬元，形容「如虎添翼，已成功轉型到內地市場」。

至於申請心得，他提出三招：「預算要準確；做好發展規劃，確認最快盈利點，同埋資料要好齊。」