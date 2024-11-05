議員憂免遣返聲請不獲確立者損治安　鄧炳強：每年遣返至少1320人

上周六（11月2日）發生機動部隊（PTU）休班警長被非華裔男子用刀襲擊事件，該男子持有「行街紙」，而大部份持有者是免遣返聲請人士。立法會保安事務委員會今日（5日）開會，不少議員關注免遣返聲請者對香港治安有負面影響。保安局局長鄧炳強表示，已訂立新的遣送目標，每年遣送不少於1,320名聲請不獲確立者，又指已與司法機構商討增派人手，遣返速度已提升近一半。



議員籲加快免遣返聲請不獲確立者離港

截至2024年9月底，入境處已遣送1,706名免遣返聲請不獲確立者離港，保安局今日指已訂立新的遣送目標，每年遣送不少於1,320名聲請不獲確立者、巡查打黑工熱點不少於13,200次、於2025年內原址擴充勵顧懲教所，羈留名額由236個增至276個。

不過林新強認為保安局「還需努力」，因截至去年10月，仍有14,700名免遣返聲請人基於不同原因在港，部份對治安可能有威脅，詢問當局會如何加快遣返進度。而上周六發生的機動部隊（PTU）休班警長，被一名非華裔男子用刀襲擊事件，兇手持有「行街紙」，而大部份持有者是免遣返聲請人士。葛珮帆亦擔憂濫用「行街紙」會對香港治安造成極大威脅。

鄧炳強表示，局方已就免遣返聲請不獲確立者做了很多改善工作，另外已與司法機構商討增派人手，遣返速度已提升近一半。

鄧炳強表示，遣返聲請人的人身保護令申請多被推翻。（資料圖片/梁鵬威攝）

鄧炳強：聲請人的人身保護令申請多被推翻

去年保安局修例，將勵顧懲教所納入為入境處羈留地點，羈留人士包括免遣返聲請人。黎棟國亦引述PTU警長被襲擊事件指，儘管犯嚴重罪案的免遣返聲請人會被安排在勵顧懲教所羈留，惟羈留期有限，此類人士亦可向法庭申請人身保護令。他詢問有否輸官司的情況，以及局方有何對策。

鄧炳強回應，會後將補充提供上述人士申請人身保護令的實質數字，不過根據實際情況，大部份申請會被推翻。