《遇見美麗中國》立會首播　環保署長「轉行」剪片？｜政壇諸事町

環境及生態局和環保署，聯同國家生態環境部宣傳教育中心，製作系列專題影片《遇見美麗中國》，是慶祝國慶75周年的活動之一，影片今日（6日）讓一眾議員先睹為快其中5分鐘精華片段。環境及生態局同時製作專題片《美麗香港系列》，介紹回歸以來香港環境的轉變，立法會主席梁君彥表示，國家生態環境部帶來部分片段，《美麗香港》精華片段更是由環保署署長徐浩光親自操刀剪輯。



梁又提及世界桌球冠軍「火箭」奧蘇利雲來港其中一個原因，正因為香港有美麗的環境。



首輯影片分為5集，合共75分鐘，分別以「九曲黃河」、「長江之歌」、「大漠初心」、「多彩生命」和「清新空氣」為主題。《美麗香港系列》，同樣分為5集，合共75分鐘。



《遇見美麗中國》專題片巡禮（夏家朗攝）

《遇見美麗中國》專題片巡禮（夏家朗攝）

《遇見美麗中國》專題片巡禮（夏家朗攝）

梁君彥致辭時表示，展出的專題片意義豐富，特區積極推廣香港成為環境保護之都，會盡量用立法會地下大堂大電視循環播放，以便立法會大樓使用者、公眾、學生有更多機會欣賞。他引述國家主席習近平指，綠水青山就是金山銀山，表示自然生態環境要珍惜及保護，稱香港有不少地點值得大家發掘，指無論世界變幻莫測，都要做好自己，建設美麗香港。

謝展寰稱香港有很多美麗地方大家不知道，希望大家更加愛惜國家及香港（夏家朗攝）

環境及生態局局長謝展寰亦表示，藉此機會推介指有《美麗香港》系列，第一集是《美麗海灣》，稱香港有很多美麗地方大家不知道，希望大家更加愛惜國家及香港。