國慶｜獅子山精神描繪｢東方意象｣　港籍名家岑文濤書畫展在京舉行

「東方意象」岑文濤書畫展於11月1日在北京CBD核心區的財富金融中心首層大堂及39層空中大堂開展，百余幅書寫東方神韻的藝術作品恣情灑脫，置於充滿現代商務氛圍的玻璃建築中，更加彰顯出傳統與現代的對話美學。



本次展覽策展人為壽屆88歲的香江國際集團董事長楊孫西博士策畫，他希望將香港文人書法字畫帶到北京，展現港商們除了「搵錢」之外的另一面，對中華文化的守護與追求。



85歲高齡的岑文濤是香港中國書畫會會長和中國書畫研究院院長，作品以詩詞、楹聯、書法、繪畫為主，在海內外享有盛譽。他的書法師承麥華三教授，作品風格多樣，狂草氣勢磅礴，隸書沈穩大氣，篆書意象清奇，楷書嚴謹靜穆，自成一格；其畫作師承李苦禪大師，作品既凝聚歷史傳統又煥發時代激情，不遷就大眾喜好，堅持自己的藝術追求。

岑文濤與夫人陳美琳。（香港01）

「風動我不動」以赤子之心書寫東方意象

岑文濤有一方印章為「一個吃墨人」。現在，這位「吃墨人」以他的オ情、精氣神選制的「東方意象」將自己的繪畫書法丶詩詞楹聯共冶一爐，將香港書畫作品帶到北京，進行一場跨越京港兩地，卻一脈相承的藝術對話。

岑文濤作品「風動我不動」。（香港01）

此番北京個展，是繼去年岑文濤在香港舉辦「香江情思」書畫作品展之後的梅開二度。擺放在39層空中大廳最正中的，是岑文濤的書法作品「風動我不動」，揮毫灑脫卻又能感受到作者以堅定的赤子之心應對萬物變化的真心。通過「東方意象」的一百多件作品，觀者能從其中感受到岑文濤作品背後率性、奔騰、激蕩的性情。

即使85歲高齡，但岑文濤一直在香港這個繁華的商業都會，堅定執着地守護中華藝術，用獅子山精神推廣中華文化。他也曾狂草書寫八個大字：「博愛！和諧！奮鬥！騰飛！」，這八個字無疑是中華民族雄立世界的真實寫照。

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岑文濤書畫作品展的兩次展出均由香港香江國際集團主辦，集團董事長楊孫西與岑文濤「亦師亦友」，兩位「80」後的老人因茶酒翰墨而結緣，在去年香港個展的開幕式上，楊孫西就提到，香港作為東西文化的交匯中心，擁有其他城市難以企及的文化豐富性與多樣性。它從來不是文化沙漠，而是一片綠洲；「長歌放墨縱橫舞」的岑文濤，就是這綠洲中的一棵大樹。

今年適逢建國75周年，楊孫西堅持二次展出選擇在北京，他表示，「是因為在北京這個『世界看東方』的城市來作為岑文濤作品詮釋的獨特落腳點，希望讓更多人透過岑文濤作品的藝術語境來『凝視東方』。」他亦希望通過對中華藝術的推動，讓世界看到獨具特色的中國。

策展人楊孫西。（香港01）

岑文濤書畫展將在北京財富金融中心持續展出至11月15日。作為CBD核心區重要的商務建築群落之一的北京財富中心，近些年來致力於在提供優質商務空間的基礎之上融入更多元的文化藝術內容，拓寬寫字樓在功能性上的維度。此次「東方意象」岑文濤書畫展，就是希望能讓專業藝術從藝術館走向公共空間，使公眾在日常生活中能夠隨時隨地欣賞到藝術作品，去接近美、了解美和感知美。