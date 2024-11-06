法律周今聚焦調解　林定國：政府合約加入調解條款冀帶來更大和諧

香港法律周今日（6日）踏入第3天，聚焦於替代性爭議解決，主題為「超越訴訟：香港替代爭議解決的多元化生態」，以探討香港調解和仲裁的最新趨勢和發展。律政司司長林定國主持開幕式時指，香港是國際爭議解決中心，國際調解院總部將在2025年落戶香港。他強調，調解不僅是要解決爭議，更重要是建立互相包容、尊重與和諧的文化，期望能為社會帶來更大和諧。



同時，基於今日重點討論調解，林定國宣布，政府剛發表一份有關在政府合約中加入調解條款的政策宣言，政策生效後，所有新的政府合約均須加入調解條款；如要偏離此政策，必須有充分理由支持，例如與現行法例有所抵觸。



林定國宣布，在政府合約中加入調解條款的政策宣言（林定國FB）

林定國表示，經過法律周前兩日關於國際法的深入討論，今日論壇將聚焦於香港的情況，特別是替代爭議解決方案。他指，香港是國際性的爭議解決中心，香港在國際管理發展學院發布的《2024年世界競爭力年報》中，排名全球第5，而在「商業法規」及「國際貿易」方面排名第一。

發表在政府合約中加入調解條款的政策宣言

另一方面，他指今天重點討論調解，律政司發表在政府合約中加入調解條款的政策宣言，闡明政府就進一步推廣使用調解以友好方式解決爭議的政策立場和方向，落實2023年《施政報告》中有關深化調解文化的政策措施，並鞏固香港在國家政策下作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的策略性定位。

香港法律周今日（6日）踏入第3天，聚焦於替代性爭議解決，主題為「超越訴訟：香港替代爭議解決的多元化生態」（林定國FB）

林定國指，目前，政府合約雖然未有規定必須加入調解條款，但部分合約已採用不同形式的調解條款。透過調解解決爭議，不但能節省公帑，更可及早化解糾紛，減輕法院負擔。政府透過調解成功處理的個案比比皆是，包括人身傷害、建築工程爭議、非法佔用及醫療疏忽等案件。正如行政長官在2023及2024年《施政報告》提出，政府會率先在政府合約中加入調解條款，同時鼓勵私營機構跟隨。這些條款的主要作用是要求各方在出現爭議時，必須先嘗試以調解方式解決，若調解不成功才考慮仲裁或訴訟。

律政司今日公布有關在政府合約中加入調解條款的政策宣言（政府新聞處）

推動調解冀帶來更大和諧

律政司將為各政策局和部門提供支援及監察，確保政策順利推行。這項政策不僅旨在以更具彈性、更符合成本效益和更快捷的方式解決涉及政府的合約爭議，更期望透過政府帶頭示範，鼓勵私營界別效法，從而促進香港調解文化的發展，為社會帶來更大和諧。

林定國重申，律政司會繼續推行政策措施深化調解文化，配合國際調解院總部將落戶香港，打造香港成為國際『調解之都』。」