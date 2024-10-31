法律及爭議解決服務專家諮詢組首次會議　就調解仲裁等提供意見

律政司本月初成立的法律及爭議解決服務專家諮詢組今日（31日）舉行首次會議，審議及通過專家諮詢組的職權範圍，並討論未來的工作及跟進事項。專家諮詢組由律政司司長林定國領導、副司長張國鈞擔任副主席，成員包括法律及爭議解決服務業界專家。專家諮詢組就提倡和發展香港的法律及爭議解決服務向律政司提供意見，任期3年。



律政司於本月初成立的法律及爭議解決服務專家諮詢組舉行首次會議。律政司司長林定國（前排右五）、律政司副司長張國鈞（前排左五）和其他專家諮詢組成員在會議合照。（政府新聞處）

職權范圍包括協助制定法律及爭議解決服務的整體策略

法律及爭議解決服務專家諮詢組的職權範圍包括，考慮並協助制定在香港或境外提倡和發展香港的法律及爭議解決服務的整體策略及措施；就在香港更廣泛使用庭外爭議解決服務，包括調解和仲裁提供意見；作為平台提出和討論法律及爭議解決界別關注有關加強香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心等事項；以及考慮及處理任何與上述事務相關的其他事宜。

法律及爭議解決服務專家諮詢組的成員包括陳曉峰、歐智樂、大律師公會主席杜淦堃、范凱傑、Mr Donovan Ferguson、許瑞恒、姚定國、鄺志強、黎逸軒、劉凱旋、劉會平、羅偉雄、劉洋、吳熲怡、蘇紹聰、陶榮、湯文龍、王皓成、前律政司司長袁國強、張剛、民事法律專員及法律政策專員。

律政司於本月初成立的法律及爭議解決服務專家諮詢組舉行首次會議，林定國在會議致辭。（政府新聞處）

此外，調解監管制度工作小組亦於今年十月成立，任期2年，由林定國擔任主席、張國鈞擔任副主席。工作小組成員會就香港的調解監管制度向律政司提供意見，包括就資歷評審及紀律處分等事宜的現行制度進行審視並提出如何改革或完善制度的建議。工作小組的委員包括律師姚定國、林文瀚法官、前律政司司長袁國強。