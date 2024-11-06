香園圍迫爆｜ 鄧炳強：僅4次過關需逾15分鐘、停車場將縮短預約期

香園圍邊境管制站出入境人次屢創新高。選委界立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明今日（6日）在立法會會議上提出口頭質詢，認為香園圍口岸設計時預計容量為3萬人，惟過去週末出入境人次約10萬，料日後成為鐵路口岸人流會有增無減，促政府研究如何疏導人流。



保安局局長鄧炳強回應指，入境處已增設櫃位，平日非高峰時段市民幾分鐘就可完成過關程序，高峰時段平均15分鐘內可以過關，截至目前只有4次因長假期人流多導致市民過關時間多於15分鐘。他表示，香園圍管制站附近停車場本身只能提早2小時前在網上預約，將縮短到半小時前可預約，預計本年底或明年初落實。



香園圍口岸的人流暢旺（洪芷菁攝）

政府去年公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，完善跨境接駁網絡是重中之重，藍圖優化早前提出的「三鐵三路」方案，及在「北部都會區」東面新增「兩鐵一路」項目，加上原本規劃的港深西部鐵路，將四個重要口岸納入鐵路網絡中，包括深圳灣、皇崗、文錦渡、香園圍。

保安局局長鄧炳強。(譚曉彤攝)

超出每日3萬人次的設計容量 鄧炳強：當初有預留更多空間

不過，近期香園圍口岸早已迫爆，而備受關注口岸的承受能力。在今日的立法會會議口頭質詢環節中，鄧炳強表示原先關口預計可處理3萬出入境人次，當初有預留更多空間，過去週末市民都可以在15分鐘內過關。他表示，一直與內地緊密溝通，亦有三層機制處理出入境問題。此外，鄧炳強表示，香園圍管制站附近停車場本身只能提早2小時前在網上預約，將縮短到半小時前預約，預計本年底或明年初落實。

民建聯立法會議員陳克勤促延長通關時間，以及長遠而言考慮擴建口岸。鄧炳強指，延長通關時間是研究課題，至於擴建，他表示設計空間現階段仍可接受，擴建會不時檢討。