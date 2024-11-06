李家超上海晤陳吉寧及龔正：有信心港滬優勢互補、合作共贏

行政長官李家超今日（6日）下午結束上海行程，啟程返港。離滬前，李家超與上海市委書記陳吉寧和上海市市長龔正會面時稱，有信心兩地繼續優勢互補，合作共贏，在多領域推動協同發展，共同貢獻國家高質量發展。



另外，李家超又與新赴港企業和人才見面交流，了解他們來港發展和生活的情況。李家超歡迎他們加入香港大家庭，鼓勵他們善用香港的商貿和投資平台，拓展事業。



行政長官李家超（左三）今日（六日）在上海與上海市委書記陳吉寧（右三）和上海市市長龔正（右二）會面。商務及經濟發展局局長丘應樺（左一）、財政司司長陳茂波（左二）、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽（右）也有參與會面（政府新聞處）

行政長官李家超（左）今日（十一月六日）在上海與上海市委書記陳吉寧（右）會面。（政府新聞處）

李家超中午與上海市委書記陳吉寧和上海市市長龔正會面。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽也特意出席。李家超祝賀中國國際進口博覽會（進博會）成功開幕，又感謝陳吉寧一直以來對香港的支持。李家超衷心感謝中央和上海市政府大力支持特區政府今年在進博會期間舉辦投資香港推介大會——上海專場，向內地企業重點介紹香港的最新優勢和營商環境。

李家超亦感謝上海市委、市政府多年來高度重視滬港合作。他指，滬港兩地交往頻繁，在經貿、金融、創新科技，以至教育、文化及青年交流等各方面一直保持深度合作和緊密聯繫。今年是滬港通推出十周年，滬港合作會議第六次會議亦於今年四月舉行，體現滬港合作再次邁上新台階。他有信心兩地繼續優勢互補，合作共贏，在多領域推動協同發展，共同貢獻國家高質量發展。

行政長官李家超（右）今日（十一月六日）在上海與新赴港企業和人才代表見面。（政府新聞處）

行政長官李家超（前排中）今日（十一月六日）在上海與新赴港企業和人才代表見面。圖示（前排左一起）上海香港聯會會長姚珩、商務及經濟發展局局長丘應樺、港區全國人大代表兼上海香港聯會創會榮譽會長姚祖輝、上海市香港商會會長張國正、行政長官辦公室主任葉文娟也有出席會面（政府新聞處）

呼籲企業與人才善用本港商貿與投資平台拓展事業

另外，李家超早上與新赴港的企業和人才見面交流，了解他們來港發展和生活的情況。李家超歡迎他們加入香港大家庭，鼓勵他們善用香港的商貿和投資平台，及香港在國際金融、創新科技、專業服務等領域的獨特地位和優勢，拓展業務和個人事業。李家超說，特區政府會繼續做好招商引才的工作，協助企業和人才在香港有更好發展，同時為香港發展注入新動能。