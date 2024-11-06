舒適堡結業｜勞工處：破欠基金已委律師行提出清盤呈請

連鎖健身中心舒適堡結業，勞工處檢視個案最新情況，破產欠薪保障基金委聘律師行已向舒適堡Physical Health Centre Hong Kong Limited提出清盤呈請。勞工處今日（6日）表示，至今安排所有已登記申索聲請的舒適堡前員工申請破欠基金特惠款項，並盡快審批，向合資格申請人發放。



舒適堡9月6日宣布暫時結業（盧翊銘攝）

勞工處至今接獲超過790名舒適堡前員工求助，並安排所有已登記申索聲請的員工申請破欠基金特惠款項，基金會盡快審批，向合資格申請人發放款項。處方又呼籲更多前員工協助刑事調查，將涉嫌違反僱傭條例的僱主繩之於法。

郭偉強提醒受舒適堡結業影響員工盡快報案（何夏怡攝）

工聯會勞工界立法會議員郭偉强表示欣賞勞工處的積極處理，並提醒尚未報案的受影響員工盡快報案，若未填寫申請表格，則盡快完成有關程序。他表示，如前員工有任何資料及證據，也可提供到執法部門。

另外，一名男子昨（6日）入稟高等法院，要求頒令舒適堡清盤。根據司法機構網站顯示，案件排期於明年1月10日開庭處理。呈請人為Tsui Wai Loong Leo，答辯方為Physical Beauty & Fitness Holdings Limited。

案件編號：HCCW627/ 2024