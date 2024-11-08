特朗普當選會否爆貿易戰？　葉劉點名一人冀發揮正面影響

共和黨特朗普第二次贏得美國總統大選，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，要密切留意他委任的官員，指若美國對華增加關稅至60%便會爆發貿易戰。



葉劉同時點名特朗普的支持者、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），指他在中國有很大生意，希望他對特朗普有正面影響。



特朗普勝出美國總統選舉。（Reuters）

葉劉淑儀形容今次特朗普是歷史性勝利，因為除了個人大勝，還控制眾議院、參議院和法院，是美國歷史上罕有由總統控制總統府、國會和法院三個部份，所以權力非常之大。

葉劉淑儀說要密切留意特朗普委任哪些官員，而特朗普率先委任競選團隊經理威爾斯（Susie Wiles）為白宮幕僚長，葉劉說威爾斯有「冰女（ice maiden）」之稱，是指她比較冷靜。

若爆發貿易戰中國必有力回擊

至於對華政策，葉劉分析特朗普政府會比拜登更強硬，若特朗普政府要加60%關稅，中美將會爆發貿易戰，中國必定會有力回擊，認為香港要有所準備。她補充，相信北京已有了準備應對，強調北京和香港仍希望增加交流合作和溝通。

葉劉淑儀分析，香港沒有甚麼出口貨物，貿易戰最主要影響內地。她點名馬斯克，指他在內地有很大生意，相信特朗普也會聽商界意見。她說，參選人在選舉時的承諾和口號，很多時在執行上都會有調整，她希望馬斯克對特朗普有正面的影響。

Tesla創辦人馬斯克2024年10月在美國賓夕法尼亞出席大選活動（REUTERS）

指美方不能肆意制裁官員

特朗普在2020年7月簽署法案，制裁一批中央和香港的官員，葉劉淑儀指，制裁不會隨便撤銷，但若無特別事端，美方亦不能肆意制裁別國官員。

美國多次呼籲釋放壹傳媒創辦人黎智英，葉劉強調是違反法治，強調黎智英案件由香港獨立法院審判，香港無可能違反法治，而美方要求是干預香港法治。

美國駐港總領事館（資料圖片）

盼美官員、商界繼續溝通

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）早前表示，與特區政府官員的接觸增加，但仍是有限度。葉劉希望駐港的美國官員和美國商界繼續和香港政府、商界、智庫和政黨繼續溝通，指「增加雙方了解總是有好處」。

特朗普上台後立法會會否訪美，葉劉淑儀表示要由立法會主席梁君彥決定，若明年有機會到訪華頓盛，她當然會考慮，強調會努力加強溝通。