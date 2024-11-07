特朗普當選｜馬斯克為何從質疑者變支持者　始於2021年與拜登交惡

美國總統大選2024結果出爐，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選，出錢出力支持他的Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）也成為大贏家之一。事實上馬斯克過去形容自己是「一半民主黨人，一半共和黨人」，又曾質疑特朗普，為何會變成特朗普的最大支持者兼金主？事件始於2021年他與美國總統拜登（Joe Biden）交惡。



圖為2020年5月30日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）和馬斯克（Elon Musk）到訪佛羅里達州的美國太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）。（Reuters）

2016年11月特朗普首次成為共和黨候選人競選總統時，馬斯克曾公開表達質疑，指不覺得特朗普是美國總統職位的理想人選，他在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時稱「我有些較強烈感覺到他大概不是適合人選，他看來沒有那種能很好地反映美國（價值）的性格。」

馬斯克也曾在2014年形容自己是一半民主黨人，一半共和黨人。他與民主黨「愈行愈遠」的原因，還在於自2021年起，他與拜登屢有衝突。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓夕法尼亞州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

2021年，拜登大力推動新能源計劃，落力推廣電動車，召開未來電動汽車峰會，福特（Ford）、通用（GM）等高層都有前往，但馬斯克就投訴稱，特斯拉（Tesla）未有獲邀，他氣憤稱，全美國所有出售的電動車中，74%是Tesla電動車，卻未獲邀。

民主黨與坐擁數十萬會員的全美汽車工人聯合會（UAW）關係緊密，這些成員來自老牌汽車企業，出於選票考量，民主黨與老牌車企關係遠比與Tesla佳。這也正是馬斯克批評拜登的地方。

Tesla創辦人馬斯克2024年10月在美國賓夕法尼亞出席大選活動（REUTERS）

2021年9月，馬斯克加大對拜登的批評力度，SpaceX的「全平民太空團」成功飛上太空，他之後批評拜登為何還未恭賀，指「他還在睡覺」。他也不滿SpaceX遭政府針對，批評美國聯邦航空管理局（FAA）因牌照違規等問題對SpaceX罰款，卻不重視波音的安全問題。

至2022美國中期大選年，馬斯克開始「離棄」民主黨，他在社交網站發文稱「在過去我投給民主黨，因為他們（通常）是善良的政黨，但他們變成分裂與仇恨的政黨，所以我不能再支持他們，我將投給共和黨。」

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他當時還未支持特朗普，反而認為特朗普不認競選連任，他稱不討厭特朗普，但特朗普執政期間太戲劇化。兩人愈走愈近似乎始於馬斯克收購X（前稱Twitter），恢復特朗普的X戶口後，馬斯克曾表示他相信絕對言論自由，不同意封鎖特朗普的X戶口。

至2024年7月特朗普遭遇槍擊事件受傷後，馬斯克在社交網站發文指「我全面支持特朗普，希望他盡快康復」。