特朗普：解決非法移民將是首要任務之一　讓邊境「強大而有力」

當地時間11月7日，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在接受採訪時表示，他在明年1月份上任後的首要任務之一是解決非法移民問題，讓邊境「強大而有力」。



當被問及他競選時作出的大規模驅逐非法移民的承諾時，特朗普稱，他的政府「別無選擇」，只能執行這些承諾。

據美國全國廣播公司（NBC）報導，特朗普在接受該媒體採訪時說：「顯然，我們必須讓邊境變得強大而有力，同時，我們也希望人們進入我們的國家。」，「你知道，我不是那種說『不，你不能進來』的人，我們希望人們進來。」

報導稱，在競選期間，特朗普曾多次發誓要實施「美國最大規模的驅逐行動」。當被問及該計畫的成本時，特朗普指出，「這不是價格的問題。真的不是，我們別無選擇。」

他表示，「殺人犯」、「毒梟」需要回到自己的國家。

2024年11月6日，美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）及其妻子梅拉尼婭則站在萬斯身後。（Reuters）

在受訪時，特朗普認為自己能夠勝選的原因之一就是在移民問題上的觀點，「他們希望有邊界，他們喜歡人們進來，但必須帶着對這個國家的愛進來，必須合法入境」。

NBC報導指出，目前還不清楚美國有多少非法移民，但美國移民和海關執法局（ICE）代理局長萊赫萊特納（Patrick J. Lechleitner）7月表示，大規模驅逐非法移民將是一個巨大的後勤和財政挑戰，兩名在特朗普第一任期內參與移民事務的官員稱，這項工作需要包括司法部和五角大樓在內的多個聯邦機構合作。

美國廣播公司（ABC）此前報導，特朗普的競選搭檔萬斯8月接受採訪時被問到「如何實現他們宣稱的大規模驅逐多達2000萬移民的目標」，他回答說，將採取「循序漸進的方法」，「讓我們從100萬開始吧」。

特朗普在當地時間11月7日接受NBC採訪時還談到了自己勝選後與美國現任總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的通話。「非常愉快的通話，雙方都表現得很尊重。」

2024年11月7日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮玫瑰園（Rose Garden）就總統選舉結果發表演說。（Reuters）

他補充說，賀錦麗「談到了過渡，她說她希望過渡盡可能順利，我當然同意這一點」。

特朗普還稱，他和拜登在電話中同意「很快」一起共進午餐。

他表示，自勝選後，自己「可能」與70位世界領導人進行了交談，其中包括以色列總理內塔尼亞胡、烏克蘭總統澤連斯基。

特朗普補充說，自己還沒有和俄羅斯總統普京通話，但「我想我們將會進行交談」。

在競選過程中，特朗普承諾，如果當選，將結束俄烏衝突，並在9月表示，他將通過談判達成一項「對雙方都有利」的協定。

據悉，普京並未向特朗普致賀電，但在俄智庫瓦爾代國際辯論俱樂部年會全會上表達了對他的祝賀。

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