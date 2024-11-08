夏寶龍：港工商界要以港為家、倚港興業　積極探索新產業

中央港澳辦、國務院港澳辦今日（8日）在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，行政長官李家超、特區政府官員以及29名香港工商界人士出席。新華社報道指，夏寶龍呼籲工商界堅持以港為家、倚港興業，積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能。



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工商界要正確認識自身發展與香港發展、國家發展的關系

與會工商界圍繞如何以實際行動推動香港更好發展深入交流，並提出建議。夏寶龍說，香港工商界和企業家是推動經濟發展的主力軍，為保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設作出了突出貢獻。

夏寶龍表示，當前香港內外環境發生深刻變化，工商界要深入學習貫徹習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，正確認識自身發展與香港發展、國家發展的關系，堅定對香港和國家發展的信心，主動識變應變求變，充份發揮「一國兩制」制度優勢，以實際行動詮釋愛國愛港，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。

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要堅定支持特區政府落實長遠發展規劃

夏寶龍表示，工商界要堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能；堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。他相信包括工商界在內的香港社會各界一定會同心協力、拼搏努力，乘改革東風、抓時代機遇、繪發展新篇。

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李家超表示，特區政府將團結帶領香港社會各界銳意改革、奮發進取，不斷增強香港發展動能、開創香港發展新局面。與會工商界人士亦表示，一定會發揚愛國愛港傳統，積極支持特區政府依法施政，凝心聚力拼經濟、謀發展、惠民生，在推動香港加快由治及興和助力國家進一步全面深化改革進程中發揮更大作用、作出更大貢獻。