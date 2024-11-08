夏寶龍深圳主持涉港座談會　李澤楷、郭炳聯、李家傑、吳天海赴會

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍南下，今日（8日）在深圳主持召開有關香港發展的座談會，特首李家超率領政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞及部分局長及獲邀商界人士，今早在政府總部集合，再分乘多輛專車到深圳五洲賓館出席一整天的座談會。



現場所見，政府官員還包括創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長邱應樺、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長林世雄、財經事務及庫務局副局長陳浩濂，商界人士則有電訊盈科主席李澤偕、新鴻基地產主席郭炳聯、恒地主席李家傑、信德集團董事長何超瓊、東亞聯席行政總裁李民斌、有倉主席吳天海、新世界行政總裁馬紹祥、南豐集團董事長梁錦松、霍震寰、陳祖恒、麗新集團主席兼貿發局主席林建岳、中華出入口商會會長貝鈞奇、廠商會會長盧金榮、中總會長蔡冠深等。



港澳辦主任夏寶龍（左二）到場五洲賓館，特首李家超（右二）和周霽（右）陪同到場（黃浩謙攝）

港澳辦室務會成員向斌（周智堅攝）

眾人大約早上九時抵達座談會場地五洲賓館，據悉，座談會在早上十時開始，港澳辦主任夏寶龍大約在早上九時五十五分，在特首李家超、港澳辦副主任周霽和中聯辦主任鄭雁雄陪同下入場。

座談會場地深圳五洲賓館擺放有「香港工商界人士座談會」指示牌，本港官員和商界代表大約九時已抵達會場。

港府官員與商界人士抵深圳五洲賓館

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而他們一行人今日早上七時許在政府總部集合，再分乘多輛旅遊車出發往深圳。

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有商界代表預料夏寶龍再次談及對商界的期望及商界貢獻香港的實際行動。夏早於二月與商界會面時，已呼籲企業家用實際行動為香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。今年九月，夏寶龍會見訪京的行政長官李家超時，再提出希望香港工商界將愛國愛港熱情，轉化實際行動。

另外，有消息指座談會也會討論香港如何進一步推進由治及興、助力國家進一步深化改革等。

而原定今日中午進行的立法會與行政長官李家超、政府官員及行政會議成員進行的午宴，也因特首等官員到深圳出席座談會而要延期，有消息指或會延至本月底舉行。