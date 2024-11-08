夏寶龍：工商界是推動經濟主力軍、籲以實際行動詮釋愛國愛港情懷

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍南下，今日（8日）在深圳主持「香港工商界人士座談會」。據悉，夏寶龍在座談會上指香港工商界，是推動香港經濟發展的主力軍，要深入認識自身角色和責任，以實際行動詮釋愛國愛港情懷，積極支持特區政府和行政長官依法施政，主動在推動香港經濟高質量發展中，擔當作為。夏寶龍又指出香港由治及興，迎來可以輕裝上陣，全力謀發展的最好時期。



此外，據了解，與會者的發言要圍繞如可助力國家全面深化改革、促進香港由治及興、香港經濟發展情況等，且要提出一些未來路向具體構思，不能空泛地說意見。還有的是今次座談長達一整天，有異於過去夏寶龍訪港時會見商界兩、三個小時。



在深圳一整天的座談會結束後，李家超（左）和夏寶龍（右）談笑甚歡地離開會場（黃浩謙攝）

李民斌（左）與陳茂波在座談會結束後，仍密密斟（黃浩謙攝）

夏寶龍南下深圳主持一個涉香港發展的座談會（黃浩謙攝）

夏寶龍（右二）南下深圳主持有關香港發展座談會，特首李家超（左二）率領多名官員到當地參與（黃浩謙攝）

夏寶龍講話圍繞三中全會精神

據了解，夏寶龍在座談會上的講話，主要圍繞三中全會精神，展示國家堅定不移擴大開放，支持香港高質量發展的決心，並表明中央全力支持香港，充分發揮獨特地位和優勢，在助力國家進一步全面改革，推進中國式現代化中發揮作用。

夏寶龍：工商界是推動經濟發展主力軍

夏寶龍又指，香港工商界是推動香港經濟發展的主力軍，要深入認識自身角色和責任，以實際行動詮釋愛國愛港情懷，積極支持特區政府和行政長官依法施政，主動在推動香港經濟高質量發展中，擔當作為。

夏亦指出香港由治及興，迎來了可以輕裝上陣，全力謀發展的最好時期，社會各界需要更加堅定，對特區發展光明前景和「一國兩制」行穩致遠的信心，把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，在融入國家發展大局中，主動識變、應變、求變。

而與會者圍繞討論如何促進香港由治及興，以及助力國家全面深化改革，擴大高水平對外開放等方面，講述自身有何具體謀劃，如何發揮作用。

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與會政府官員職責與三中全會精神息息相關

今次座談會，除了特首和司長級官員，還有六名局長級出席，接近一半政府最高層到了深圳，而三司和六位局長的職責與三中全會精神息息相關。首先，政務司司長陳國基在新一份施政報告公布後，會負責領導「教育、科技和人才委員會」，統籌推進教育科技人才融合發展，更新人才清單等，與三中全會中全力支持香港打造國際高端人才集聚高地有密不可分關係。陳國基又負責扶貧的工作，關係到社會穩定。

而負責經濟財金範疇的財政司司長陳茂波，必然有份出席。畢竟三中全會有關化改革決定三條涉港條文中，其中一條是鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。

律政司方面，由於司長林定國留守香港主持香港法律周這項年度旗艦活動，由律政司副司長張國鈞出席座談會。而三中全會有關進一步全面深化改革的原則是在法治軌道上深化改革、推進中國式現代化，自然也是律政司的要務。

至於六名局長，創新科技及工業局局長孫東負責推動本地科研發展，當中不少也涉及與內地的合作；商務及經濟發展局局長邱應樺，除有份負推本地經貿發展，也是向外推廣香港是營商理想地的主力；文化體育及旅遊局局長楊潤雄，則要負責推展香港成為國際交化交流中心；發展局局長甯漢豪則是推進北部都會區的主力、運輸及物流局局長林世雄既負責多項跨境鐵路項目，也有份參與發展低空經濟；財經事務及庫務局則因局長許正宇仍身在瑞士訪問，故由副局長陳浩濂出席，維持及推動香港金融中心地位正是該局主要職責。

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而出席商界人士有電訊盈科主席李澤偕、新鴻基地產主席郭炳聯、恒地主席李家傑、信德集團董事長何超瓊、東亞聯席行政總裁李民斌、九倉主席吳天海、新世界行政總裁馬紹祥、南豐集團董事長梁錦松、信和集團副主席黃永光、瑞安集團董事長羅康瑞、霍英東集團行政總裁霍震寰、聯泰控股有限公司資深顧問兼工業總會常務副主席和立法會議員陳祖恒、麗新集團主席兼貿發局主席林建岳、中華出入口商會會長貝鈞奇、廠商會會長盧金榮、中總會長蔡冠深等。

民建聯港區人大代表陳仲尼（盧翊銘攝）

陳仲尼：與會者提具體構思屬好事

身兼港區人大的民建聯立法會議員陳仲尼稱認為，由各與會者就特定方向提出一些方向性構思，而非泛泛而談意見是好事。他舉例，都說應開拓中東市場，大家可以更仔細地提出一些具體開拓市場的方法，例如是否要再組團出訪中東國家、如何做好宏觀、頂層設計。

陳仲尼又指，由夏寶龍主持今次座談會，相信是因為當中不少意見也會觸及中央涉港政策，可能必須動用國家力量去配合。他又認為，長達一天的交流有助各方更仔細深入討論。

劉兆佳：有助商界更掌握國家未來動向

全國港澳研究會顧問劉兆佳則則稱，基於現時局勢變化迅速，無論國際或內地亦然，尤其是特朗普勝出美國大選，夏寶龍此刻南下，可能也可以與本港政商界分享一些對最新局勢的研判、若爆發貿易戰的部署思路等。他認為，讓商界能更深入掌握國家未來動向和對港政府支持的力度，也有助商界部署未來的投資。

他又相信，夏寶龍是再向商界派定心丸，鼓勵商界多在本地及內地投資，配合國家深化改革。

夏寶龍今年2月南下香港會見商界，與瑞安的羅康瑞握手。（港澳辦網頁圖片）

其實，夏寶龍早於二月與商界會面時，已呼籲企業家用實際行動為香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。今年九月，夏寶龍會見訪京的行政長官李家超時，再提出希望香港工商界將愛國愛港熱情，轉化實際行動。