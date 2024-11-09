全運會倒計時一周年　李家超邀市民投入籌備：一年之約、主場出擊

第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會倒計時一周年活動典禮今日（9日）舉行，特首李家超稱，明年舉行的全運會有34競賽項目，香港承辦8個競賽項目，殘特奧會有46個大項，香港承辦4個項目，又指三地攜手舉辦，對建設世界一流灣區具有特別意義。



他表示，「一年之約、主場出擊」，邀請市民投入籌備宣傳工作，表示香港要做好東道主角色，向全國、全球展示香港好客之道，舉辦盛事時鉅細無遺。



三地舉辦全運會對大灣區建設有特別意義

李家超致辭時表示，第十五屆全運會及殘特奧會是重要的全國性大型綜合運動會，香港與廣東、澳門本次擔起主場責任，他與全港市民非常期待。

他表示，粵港澳大灣區建設有重要戰略地位，本次三地攜手舉辦，有助深化大灣區城市的文化、體育、經濟的交流合作，可推動高質量發展，對建設世界一流灣區具有特別意義。

會為啟德體育園真是開幕做好準備

粵港澳三地今日分別就十五運會、殘特奧會倒數一周年活動。李家超表示會同心齊力辦好，會凝聚市民支持，會充分利用設施及啟德體育園，並以香港舉辦盛事的經驗全力辦好。他指啟德體育園是歷來最大的體育基建，為香港注入強大動力，會積極推進測試演練，為正式開幕全力準備。

李家超表示，全運會及殘特奧會將會令全國觀眾目不暇給，會舉辦簡約、精彩、安全的十五運會。他指，香港7度參與全運會，共獲得47面獎牌，包括11面金牌，明年港人有機會現場欣賞高水平賽事，感受運動員的熱情及不屈不撓的精神。

義工名額1萬個 已有3萬人報名

此外，李家超指全運會義工計劃本有1萬個名額，目前已有3萬人報名參加。他又指，會在今個月陸續舉辦測試賽，全方位檢視籌備工確保賽事有序進行，更會多渠道宣傳推廣，包括燈柱掛上彩旗、橫幅，藉社交平台、電視宣傳等。

主持儀式的還有中聯辦主任鄭雁雄、文體旅局局長楊潤雄、港協暨奧委會會長霍震霆、香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻。