全運會｜楊德強指下月起在港辦測試賽　啟德方艙不適合改建選手村

全國運動會明年11月將於粵、港、澳三地舉行，其中香港將承辦七人欖球、場地單車、高爾夫球等8項賽事。全運會統籌辦主任楊德強表示，將於下月起至明年初，在本港進行測試賽，確保準備妥當。



前體育專員黃德森早前請辭，由文體旅局首席助理秘書長（文化）蔡健斌調任。作為首任體育專員，楊德強表示，社會不應該認定公務員就一定不認識體育，指體育專員除了體育知識外，也要有公共行政管理經驗。



全運會統籌辦主任楊德強於無綫節目《講清講楚》表示，本港將於下月起陸續為全運會承辦的8個項目進行測試賽，先是下月舉行的香港高爾夫球公開賽，將作為全運會的測試賽，內地高爾夫球協會人士將來港，視察賽事運作、配套、裁判等安排，是否符合全運會要求，而其他測試賽則於年底至明年初舉行。

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啟德「方艙」隔離設施不適合運動員入住

全運會劍擊、七欖、手球三個競技項目，將於啟德體育園舉行，早前有建議認為，當局應改裝附近的啟德「方艙」隔離設施，供選手入住。對此，楊德強稱「方艙」不適合改成選手村，因運動員住宿需要有健身室、會議室等配套，對廚房亦有嚴格要求，強調不可以隨便安排住宿。

楊德強又指，國家體育總局要求比賽場地與酒店之間車程不超過半小時，統籌辦過去一年已接觸不同酒店，找到不少合適的地方，以啟德來說，半小時足夠可以去到九龍東、九龍西，甚至新界部份地區。

全運會公路單車及馬拉松料跨境賽事 需考慮過關安排

另外，公路單車及馬拉松有望成為跨境賽事，楊德強指，三地正探討不同方案，其中深圳已就馬拉松賽事提出數條路線，惟仍要考慮關口安排，考慮對交通狀况的影響；公路單車賽事有望於港珠澳大橋舉行，但要考慮橋面風速及風向對運動員的影響、安全和救援等問題。

裁判方面，楊德強估計本港足夠應付七欖、場地單車、高爾夫球的賽事，但手球等其餘賽事，相信要內地幫忙，又稱現時開始跟本港體育總會討論遴選機制，確保公開透明。另外，楊德強表示，正研究舉行嘉年華，吸引市民關注全運會。

政務官接任體育專員 指不應認定公務員一定不認識體育

曾任體育專員的楊德強，就前滑浪風帆港隊黃德森辭任體育專員，由文體旅局首席助理秘書長（文化）蔡健斌調任。楊德強認為，社會不應認定公務員一定不認識體育，指體育專員若有體育知識及背景，對政策或計劃構思階段有很大幫助，但專員同時需要具備公共行政管理經驗，「最理想係兩方面可以兼顧」。

惟楊德強強調，體育界人士不一定要擔任特定職位，舉例指他們加入教育局，亦可協助提高體育在教育層面的地位。