全運會｜香港賽區第二階段義工招募展開 首輪約3萬人報名
撰文：蕭通
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第十五屆全國運動會香港賽區展開第二階段義工招募，周三（10月2日）起至下月15日截止，對象為年齡介乎15至17歲青年義工，有興趣者必須透過學校或青年團體報名，現階段招募不設個人報名。第一階段招募已於上月20日結束，約有30,000名市民以個人或團體名義報名。
第一階段招募的申請人將於今年12月底前獲邀會面，符合資格及通過面試的申請者，將獲通知參與培訓課程。完成培訓課後將於香港賽區測試賽、正式賽事，以及在比賽前後的相關活動提供不同服務，包括抵港及離港接待、觀眾和嘉賓接待、人流管制、交通物流、餐飲管理及頒獎儀式支援。
文體旅局轄下全運會統籌辦的發言人表示，義工計劃觀階段義工招募反應熱烈，感謝市民踴躍參與，展現出「全運義工 全城起動」精神。青年人能通過參與計劃擴闊視野、開拓人際社交網絡及培養社會責任感。此外，青年人亦能透過參與十五運會和殘特奧會的義工服務，加強對國家及香港的認同感及歸屬感。
第十五屆全國運動會，以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧運會（殘特奧會），將分別於2025年11月及12月舉行，為首次由粵港澳三地聯合舉辦，香港將承辦多個競賽項目，香港將招募約1萬名義工。
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